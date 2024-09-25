Подполье рассказало об ударе по одесскому порту Южное
Подполье: нанесен удар по одесскому порту, куда шел корабль с ракетами для F-16
© Фото : Национальная полиция УкраиныПожарные на месте удара в Одесской области
© Фото : Национальная полиция Украины
Пожарные на месте удара в Одесской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. По порту Южное Одесской области, куда вчера отправился корабль с ракетами для истребителей F-16, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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"Около 23 часов 24 сентября в городе Южное слышали мощный взрыв со стороны порта. После взрыва была детонация, и в сторону порта направили скорые и МЧС", — сказал собеседник агентства.
В понедельник Лебедев сообщал о судне с ракетами для F-16, которое из порта Одессы направилось в порт города Южное. При этом корабль не стал разгружаться в столице региона.
По данным собеседника агентства, второй взрыв произошел через пару минут в районе пансионата "Чабанка" в пригороде Южного. Пансионат "Чабанка" и прилегающая территория используются военными Украины. Сопротивлением были замечены иностранные офицеры возле центра радиоэлектронной разведки в/ч 48657, который располагается недалеко от пансионата.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.