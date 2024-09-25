https://ria.ru/20240925/port-1974546183.html

Подполье рассказало об ударе по одесскому порту Южное

Подполье рассказало об ударе по одесскому порту Южное - РИА Новости, 25.09.2024

Подполье рассказало об ударе по одесскому порту Южное

По порту Южное Одесской области, куда вчера отправился корабль с ракетами для истребителей F-16, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:16

2024-09-25T10:16

2024-09-25T17:24

специальная военная операция на украине

одесса

одесская область

украина

сергей лебедев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

f-16

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946780141_84:152:1963:1209_1920x0_80_0_0_6ae71e5a44fbfb70ea4ad6f47da7282a.jpg

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. По порту Южное Одесской области, куда вчера отправился корабль с ракетами для истребителей F-16, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Около 23 часов 24 сентября в городе Южное слышали мощный взрыв со стороны порта. После взрыва была детонация, и в сторону порта направили скорые и МЧС", — сказал собеседник агентства.По данным собеседника агентства, второй взрыв произошел через пару минут в районе пансионата "Чабанка" в пригороде Южного. Пансионат "Чабанка" и прилегающая территория используются военными Украины. Сопротивлением были замечены иностранные офицеры возле центра радиоэлектронной разведки в/ч 48657, который располагается недалеко от пансионата. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240925/boxer-1974520985.html

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974534975.html

одесса

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

одесса, одесская область, украина, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), f-16, безопасность