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Подполье рассказало об ударе по одесскому порту Южное - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 25.09.2024 (обновлено: 17:24 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/port-1974546183.html
Подполье рассказало об ударе по одесскому порту Южное
Подполье рассказало об ударе по одесскому порту Южное - РИА Новости, 25.09.2024
Подполье рассказало об ударе по одесскому порту Южное
По порту Южное Одесской области, куда вчера отправился корабль с ракетами для истребителей F-16, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:16
2024-09-25T17:24
специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
украина
сергей лебедев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
f-16
безопасность
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ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. По порту Южное Одесской области, куда вчера отправился корабль с ракетами для истребителей F-16, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. &quot;Около 23 часов 24 сентября в городе Южное слышали мощный взрыв со стороны порта. После взрыва была детонация, и в сторону порта направили скорые и МЧС&quot;, — сказал собеседник агентства.По данным собеседника агентства, второй взрыв произошел через пару минут в районе пансионата "Чабанка" в пригороде Южного. Пансионат "Чабанка" и прилегающая территория используются военными Украины. Сопротивлением были замечены иностранные офицеры возле центра радиоэлектронной разведки в/ч 48657, который располагается недалеко от пансионата. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240925/boxer-1974520985.html
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одесса
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одесса, одесская область, украина, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), f-16, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, Украина, Сергей Лебедев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), F-16, Безопасность
Подполье рассказало об ударе по одесскому порту Южное

Подполье: нанесен удар по одесскому порту, куда шел корабль с ракетами для F-16

© Фото : Национальная полиция УкраиныПожарные на месте удара в Одесской области
Пожарные на месте удара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Пожарные на месте удара в Одесской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. По порту Южное Одесской области, куда вчера отправился корабль с ракетами для истребителей F-16, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«

"Около 23 часов 24 сентября в городе Южное слышали мощный взрыв со стороны порта. После взрыва была детонация, и в сторону порта направили скорые и МЧС", — сказал собеседник агентства.

В понедельник Лебедев сообщал о судне с ракетами для F-16, которое из порта Одессы направилось в порт города Южное. При этом корабль не стал разгружаться в столице региона.

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По данным собеседника агентства, второй взрыв произошел через пару минут в районе пансионата "Чабанка" в пригороде Южного. Пансионат "Чабанка" и прилегающая территория используются военными Украины. Сопротивлением были замечены иностранные офицеры возле центра радиоэлектронной разведки в/ч 48657, который располагается недалеко от пансионата.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаОдесская областьУкраинаСергей ЛебедевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)F-16Безопасность
 
 
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