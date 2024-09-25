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В Польше "гражданский патруль" напал на хостел с мигрантами - РИА Новости, 25.09.2024
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14:41 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/polsha-1974617123.html
В Польше "гражданский патруль" напал на хостел с мигрантами
В Польше "гражданский патруль" напал на хостел с мигрантами - РИА Новости, 25.09.2024
В Польше "гражданский патруль" напал на хостел с мигрантами
Польский "гражданский патруль" напал на хостел с мигрантами в Жирардове под Варшавой, сообщает издание Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:41
2024-09-25T14:41
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ВАРШАВА, 25 сен - РИА Новости. Польский "гражданский патруль" напал на хостел с мигрантами в Жирардове под Варшавой, сообщает издание Gazeta Wyborcza. Ранее сообщалось, что в нескольких городах Польши появились так называемые "гражданские патрули" для "защиты жителей от мигрантов". "В Жирардове проходил ксенофобский "гражданский патруль". Его участники подошли к хостелу, населенному мигрантами, и напали на них. По словам предпринимателя, нанимающего иностранцев, несколько из них были избиты", - говорится в сообщении. По данным издания в Жирардове участники "гражданского патруля" пришли к хостелу на аллее Партизан, где живут мигранты, работающие в близлежащих компаниях. "Мужчины поднялись на лестничную клетку и избили нескольких мигрантов, а затем скрылись. У них не было с собой оружия, они использовали кулаки и бросали стулья", - цитирует Gazeta Wyborcza одного из свидетелей, пожелавшего остаться анонимным. Он утверждает, что нападение произошло "на национальной почве". По данным свидетеля, в хостеле живут граждане Украины, Азербайджана и Грузии. Издание отмечает, что никто из них не позвонил в полицию после нападения. "Эти люди боятся. Многие из них не уверены в том, что польское государство поможет им в ситуации, когда на них нападают граждане Польши", - говорится в сообщении. Предприниматель, на чьем предприятии работают жители хостела, сообщил изданию, что после нападения часть из них не вышла на работу из страха. "Чтобы обеспечить их безопасность, мы должны подготовить для них специальный транспорт на автобусах", - рассказал он.
https://ria.ru/20240815/khostel-1966478501.html
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в мире, варшава, польша, украина, gazeta wyborcza, происшествия
В мире, Варшава, Польша, Украина, Gazeta Wyborcza, Происшествия
В Польше "гражданский патруль" напал на хостел с мигрантами

Gazeta Wyborcza: польский "гражданский патруль" напал на хостел с мигрантами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБеженец
Беженец - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАРШАВА, 25 сен - РИА Новости. Польский "гражданский патруль" напал на хостел с мигрантами в Жирардове под Варшавой, сообщает издание Gazeta Wyborcza.
Ранее сообщалось, что в нескольких городах Польши появились так называемые "гражданские патрули" для "защиты жителей от мигрантов".
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"В Жирардове проходил ксенофобский "гражданский патруль". Его участники подошли к хостелу, населенному мигрантами, и напали на них. По словам предпринимателя, нанимающего иностранцев, несколько из них были избиты", - говорится в сообщении.
По данным издания в Жирардове участники "гражданского патруля" пришли к хостелу на аллее Партизан, где живут мигранты, работающие в близлежащих компаниях.
"Мужчины поднялись на лестничную клетку и избили нескольких мигрантов, а затем скрылись. У них не было с собой оружия, они использовали кулаки и бросали стулья", - цитирует Gazeta Wyborcza одного из свидетелей, пожелавшего остаться анонимным.
Он утверждает, что нападение произошло "на национальной почве". По данным свидетеля, в хостеле живут граждане Украины, Азербайджана и Грузии.
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Издание отмечает, что никто из них не позвонил в полицию после нападения.
"Эти люди боятся. Многие из них не уверены в том, что польское государство поможет им в ситуации, когда на них нападают граждане Польши", - говорится в сообщении.
Предприниматель, на чьем предприятии работают жители хостела, сообщил изданию, что после нападения часть из них не вышла на работу из страха.
"Чтобы обеспечить их безопасность, мы должны подготовить для них специальный транспорт на автобусах", - рассказал он.
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