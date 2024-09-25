https://ria.ru/20240925/polsha-1974554655.html
В МВД Польши назвали число жертв наводнения
В МВД Польши назвали число жертв наводнения - РИА Новости, 25.09.2024
В МВД Польши назвали число жертв наводнения
Жертвами наводнения в Польше, по официальной информации, стали семь человек, заявил в эфире Польского радио заместитель министра внутренних дел страны Веслав... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:54
2024-09-25T10:54
2024-09-25T10:54
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польша
наводнения в европе в 2024 году
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ВАРШАВА, 25 сен - РИА Новости. Жертвами наводнения в Польше, по официальной информации, стали семь человек, заявил в эфире Польского радио заместитель министра внутренних дел страны Веслав Шчепаньский. Ранее Польское телевидение информировало о 20 погибших. Представитель ведомства сказал, что это неправда. "На данный момент подтвержденное число жертв наводнения – семь", - отметил он, не исключив, что, когда вода в пострадавших районах сойдет, число погибших может увеличиться. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.
https://ria.ru/20240924/polsha-1974331409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, наводнения в европе в 2024 году
В мире, Польша, Наводнения в Европе в 2024 году
В МВД Польши назвали число жертв наводнения
МВД Польши опровергло информацию о 20 жертвах наводнений, подтверждено семь
ВАРШАВА, 25 сен - РИА Новости. Жертвами наводнения в Польше, по официальной информации, стали семь человек, заявил в эфире Польского радио заместитель министра внутренних дел страны Веслав Шчепаньский.
Ранее Польское телевидение информировало о 20 погибших. Представитель ведомства сказал, что это неправда. "На данный момент подтвержденное число жертв наводнения – семь", - отметил он, не исключив, что, когда вода в пострадавших районах сойдет, число погибших может увеличиться.
Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.