https://ria.ru/20240925/polsha-1974554655.html

В МВД Польши назвали число жертв наводнения

В МВД Польши назвали число жертв наводнения - РИА Новости, 25.09.2024

В МВД Польши назвали число жертв наводнения

Жертвами наводнения в Польше, по официальной информации, стали семь человек, заявил в эфире Польского радио заместитель министра внутренних дел страны Веслав... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:54

2024-09-25T10:54

2024-09-25T10:54

в мире

польша

наводнения в европе в 2024 году

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ВАРШАВА, 25 сен - РИА Новости. Жертвами наводнения в Польше, по официальной информации, стали семь человек, заявил в эфире Польского радио заместитель министра внутренних дел страны Веслав Шчепаньский. Ранее Польское телевидение информировало о 20 погибших. Представитель ведомства сказал, что это неправда. "На данный момент подтвержденное число жертв наводнения – семь", - отметил он, не исключив, что, когда вода в пострадавших районах сойдет, число погибших может увеличиться. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.

https://ria.ru/20240924/polsha-1974331409.html

польша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, наводнения в европе в 2024 году