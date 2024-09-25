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В Узбекистане подросток получил серьезные ожоги на крыше поезда - РИА Новости, 25.09.2024
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09:17 25.09.2024 (обновлено: 09:18 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/podrostok-1974537462.html
В Узбекистане подросток получил серьезные ожоги на крыше поезда
В Узбекистане подросток получил серьезные ожоги на крыше поезда - РИА Новости, 25.09.2024
В Узбекистане подросток получил серьезные ожоги на крыше поезда
Подросток получил ожоги 65% тела, делая селфи на крыше вагона поезда в Ферганской области Узбекистана, он находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:17
2024-09-25T09:18
происшествия
узбекистан
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Подросток получил ожоги 65% тела, делая селфи на крыше вагона поезда в Ферганской области Узбекистана, он находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в департаменте обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД республики. По данным департамента, трое учеников 8-10 классов школы в Бувайдинском районе Ферганской области залезли на крышу вагона одного из поездов, стоящих на местной станции. "Когда школьники забрались на вагон с пшеницей, чтобы сделать селфи, двоих подростков ударило током высокого напряжения. Одного из них поместили в реанимацию, он получил ожоги 65% тела", - сказал собеседник агентства. Еще один подросток получил термический ожог тела и перелом бедренной кости правой ноги. Сотрудники станции оказали пострадавшим первую помощь и вызвали "скорую", правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
https://ria.ru/20240416/sapsan-1940351594.html
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происшествия, узбекистан, ферганская область
Происшествия, Узбекистан, Ферганская область
В Узбекистане подросток получил серьезные ожоги на крыше поезда

В Узбекистане подросток получил ожоги 65 процентов тела на крыше поезда

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРельсы
Рельсы - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Подросток получил ожоги 65% тела, делая селфи на крыше вагона поезда в Ферганской области Узбекистана, он находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в департаменте обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД республики.
По данным департамента, трое учеников 8-10 классов школы в Бувайдинском районе Ферганской области залезли на крышу вагона одного из поездов, стоящих на местной станции.
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"Когда школьники забрались на вагон с пшеницей, чтобы сделать селфи, двоих подростков ударило током высокого напряжения. Одного из них поместили в реанимацию, он получил ожоги 65% тела", - сказал собеседник агентства.
Еще один подросток получил термический ожог тела и перелом бедренной кости правой ноги.
Сотрудники станции оказали пострадавшим первую помощь и вызвали "скорую", правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
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