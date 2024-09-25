https://ria.ru/20240925/podrostok-1974537462.html

В Узбекистане подросток получил серьезные ожоги на крыше поезда

В Узбекистане подросток получил серьезные ожоги на крыше поезда - РИА Новости, 25.09.2024

В Узбекистане подросток получил серьезные ожоги на крыше поезда

Подросток получил ожоги 65% тела, делая селфи на крыше вагона поезда в Ферганской области Узбекистана, он находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:17

2024-09-25T09:17

2024-09-25T09:18

происшествия

узбекистан

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Подросток получил ожоги 65% тела, делая селфи на крыше вагона поезда в Ферганской области Узбекистана, он находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в департаменте обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД республики. По данным департамента, трое учеников 8-10 классов школы в Бувайдинском районе Ферганской области залезли на крышу вагона одного из поездов, стоящих на местной станции. "Когда школьники забрались на вагон с пшеницей, чтобы сделать селфи, двоих подростков ударило током высокого напряжения. Одного из них поместили в реанимацию, он получил ожоги 65% тела", - сказал собеседник агентства. Еще один подросток получил термический ожог тела и перелом бедренной кости правой ноги. Сотрудники станции оказали пострадавшим первую помощь и вызвали "скорую", правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

https://ria.ru/20240416/sapsan-1940351594.html

https://ria.ru/20231206/shtraf-1914065381.html

узбекистан

ферганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, узбекистан, ферганская область