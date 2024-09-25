https://ria.ru/20240925/podmoskove-1974683267.html

Сенсорный сад для детей с болезнями нервной системы открылся в Подмосковье

Сенсорный сад для детей с болезнями нервной системы открылся в Подмосковье - РИА Новости, 25.09.2024

Сенсорный сад для детей с болезнями нервной системы открылся в Подмосковье

Сенсорный сад для детей с болезнями нервной системы и психическими расстройствами открылся в Центре детской психоневрологии НИКИ детства в Подмосковье, сообщает РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:59

2024-09-25T17:59

2024-09-25T17:59

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сенсорный сад для детей с болезнями нервной системы и психическими расстройствами открылся в Центре детской психоневрологии НИКИ детства в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Сенсорный или тактильный сад – это пространство для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, где создана комфортная среда для улучшения сенсорных и коммуникативных навыков детей и родителей. "В саду размещены стимулы для активации органов чувств детей – цветовые, световые, тактильные. Например, яркие ленты "сухого дождя", разнообразные текстуры: сено, песок, галька, кора лиственницы, травяной газон. Есть грядка с ароматическими растениями – мелиссой, мятой, базиликом. Все элементы сада можно трогать", – рассказала врач-невролог центра Лолита Пак, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что все это помогает детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями лучше воспринимать и обрабатывать сенсорные сигналы, а также снижать тревожность. Детям, у которых нарушен интеллект и память, сенсорный сад помогает тренировать внимание, а также память, предлагая приятные и повторяющиеся сенсорные впечатление. Это формирует положительные ассоциации и улучшает когнитивные функции. Если у ребенка имеются двигательные нарушения, то сенсорный сад полезен в развитии моторики, координации, навыков общения и социализации.

https://ria.ru/20240925/gripp-1974586181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дети