https://ria.ru/20240925/podderzhka-1974618759.html

Почти 33 тысячи семей с детьми получили соцподдержку в Тамбовской области

Почти 33 тысячи семей с детьми получили соцподдержку в Тамбовской области - РИА Новости, 25.09.2024

Почти 33 тысячи семей с детьми получили соцподдержку в Тамбовской области

Различную социальную поддержку получили 32917 семей с детьми в Тамбовской области с начала 2024 года, особое внимание уделялось многодетным семьям, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:47

2024-09-25T14:47

2024-09-25T14:47

тамбовская область

максим егоров

россия

жилье

семья

дети

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Различную социальную поддержку получили 32917 семей с детьми в Тамбовской области с начала 2024 года, особое внимание уделялось многодетным семьям, сообщает пресс-служба правительства региона. О мерах поддержки рассказал глава области Максим Егоров в ходе "Прямой линии" 24 сентября. "Поддержка семей, воспитывающих детей – один из безусловных приоритетов региональной социальной политики. Мы постоянно работает над тем, чтобы эта категория граждан ни в чем не нуждались", — отметил Егоров, его слова приводит пресс-служба. В регионе многодетным семьям предоставляется 19 мер социальной поддержки. В 2022 году по инициативе главы региона был увеличен возрастной ценз для детей в многодетной семье с 18 лет до 23 лет, благодаря чему тысячи многодетных семей продолжили получать меры поддержки. Также региональный материнский капитал в сумме 100 тысяч рублей теперь выплачивается на каждого ребенка в многодетной семье. Для граждан, имеющих трех и более детей, в регионе введен "земельный сертификат" на сумму 150 тысяч рублей взамен земельного участка. На сегодняшний день 30 тамбовских семей получили сертификаты. Кроме того, еще одним механизмом поддержки семей остался социальный контракт. Средства контракта помогают развитию личного подсобного хозяйства или открытию собственного дела. В этом году по инициативе Егорова установлена новая льгота для многодетных семей по оплате жилья не ниже 30% от установленного размера оплаты. Социальная поддержка предоставляется, если все члены многодетной семьи являются гражданами России либо беженцами.

https://ria.ru/20240917/novoaydar-1973107268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, россия, жилье, семья, дети