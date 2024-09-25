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ВСУ отправляли солдат в Курскую область с полигонов, сообщил пленный - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/plennyy-1974525450.html
ВСУ отправляли солдат в Курскую область с полигонов, сообщил пленный
ВСУ отправляли солдат в Курскую область с полигонов, сообщил пленный - РИА Новости, 25.09.2024
ВСУ отправляли солдат в Курскую область с полигонов, сообщил пленный
Военнослужащих ВСУ отправляли для нападения на Курскую область непосредственно с полигонов, рассказал РИА Новости пленный из 41-й отдельной механизированной... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T06:37
2024-09-25T06:37
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ., 25 сен – РИА Новости. Военнослужащих ВСУ отправляли для нападения на Курскую область непосредственно с полигонов, рассказал РИА Новости пленный из 41-й отдельной механизированной бригады украинской армии по имени Юрий. "Наша бригада недавно сформирована, у нас одни старики и больные люди, простая бригада. Нас с полигонов всех забрали и на позиции кинули", - сказал он. По его словам, сейчас украинские военкомы ловят на улице всех, кроме студентов и тех, у кого есть бронь. "Были такие случаи, со строек забирали, такой какой есть (в рабочей одежде - ред.)", - добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240916/obukhov-1972893874.html
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497082.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВСУ отправляли солдат в Курскую область с полигонов, сообщил пленный

Пленный: ВСУ отправляли солдат в Курскую область непосредственно с полигонов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный со снарядом 155 мм
Украинский военный со снарядом 155 мм - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный со снарядом 155 мм. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 25 сен – РИА Новости. Военнослужащих ВСУ отправляли для нападения на Курскую область непосредственно с полигонов, рассказал РИА Новости пленный из 41-й отдельной механизированной бригады украинской армии по имени Юрий.
"Наша бригада недавно сформирована, у нас одни старики и больные люди, простая бригада. Нас с полигонов всех забрали и на позиции кинули", - сказал он.
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Российские военные поразили объекты ВСУ в нескольких украинских регионах
16 сентября, 08:50
По его словам, сейчас украинские военкомы ловят на улице всех, кроме студентов и тех, у кого есть бронь.
"Были такие случаи, со строек забирали, такой какой есть (в рабочей одежде - ред.)", - добавил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов
24 сентября, 19:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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