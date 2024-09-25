https://ria.ru/20240925/plennyy-1974525450.html

ВСУ отправляли солдат в Курскую область с полигонов, сообщил пленный

ВСУ отправляли солдат в Курскую область с полигонов, сообщил пленный - РИА Новости, 25.09.2024

ВСУ отправляли солдат в Курскую область с полигонов, сообщил пленный

Военнослужащих ВСУ отправляли для нападения на Курскую область непосредственно с полигонов, рассказал РИА Новости пленный из 41-й отдельной механизированной... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T06:37

2024-09-25T06:37

2024-09-25T06:37

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ., 25 сен – РИА Новости. Военнослужащих ВСУ отправляли для нападения на Курскую область непосредственно с полигонов, рассказал РИА Новости пленный из 41-й отдельной механизированной бригады украинской армии по имени Юрий. "Наша бригада недавно сформирована, у нас одни старики и больные люди, простая бригада. Нас с полигонов всех забрали и на позиции кинули", - сказал он. По его словам, сейчас украинские военкомы ловят на улице всех, кроме студентов и тех, у кого есть бронь. "Были такие случаи, со строек забирали, такой какой есть (в рабочей одежде - ред.)", - добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240916/obukhov-1972893874.html

https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497082.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины