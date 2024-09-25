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Перед атакой на Курскую область рядовые ВСУ знали, что вторгнутся в Россию - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/plennyy-1974524487.html
Перед атакой на Курскую область рядовые ВСУ знали, что вторгнутся в Россию
Перед атакой на Курскую область рядовые ВСУ знали, что вторгнутся в Россию - РИА Новости, 25.09.2024
Перед атакой на Курскую область рядовые ВСУ знали, что вторгнутся в Россию
Перед началом нападения ВСУ на Курскую область командование уведомило солдат, что предстоит выполнить боевую задачу на территории России, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T06:09
2024-09-25T06:09
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ., 25 сен – РИА Новости. Перед началом нападения ВСУ на Курскую область командование уведомило солдат, что предстоит выполнить боевую задачу на территории России, рассказал РИА Новости взятый в плен спецназом "Ахмат" военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады по имени Юрий. "Из Яблоновки (село в Сумской области Украины) нас забрали и привезли сюда, в Казачью Локню (село в Суджанском районе Курской области), 10 сентября... сразу вечером и отправили на позиции. Когда еще был на Украине, нам сказали, что едете за границу", - сказал пленный. Он рассказал, что первоначально их привезли на позиции, которые находились в полях вдали от населенного пункта. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240925/sosedka-1974522237.html
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497082.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Перед атакой на Курскую область рядовые ВСУ знали, что вторгнутся в Россию

Пленный: рядовые ВСУ до нападения на Курскую область знали, что вторгнутся в РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 25 сен – РИА Новости. Перед началом нападения ВСУ на Курскую область командование уведомило солдат, что предстоит выполнить боевую задачу на территории России, рассказал РИА Новости взятый в плен спецназом "Ахмат" военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады по имени Юрий.
«
"Из Яблоновки (село в Сумской области Украины) нас забрали и привезли сюда, в Казачью Локню (село в Суджанском районе Курской области), 10 сентября... сразу вечером и отправили на позиции. Когда еще был на Украине, нам сказали, что едете за границу", - сказал пленный.
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Эвакуированная жительница Курской области ищет пропавшую соседку
Вчера, 04:47
Он рассказал, что первоначально их привезли на позиции, которые находились в полях вдали от населенного пункта.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов
24 сентября, 19:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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