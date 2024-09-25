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Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:59 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/plennyy-1974519087.html
Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного
Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного - РИА Новости, 25.09.2024
Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного
Сотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) на Украине получают бонус 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысяч рублей) за мобилизованного,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T02:59
2024-09-25T02:59
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) на Украине получают бонус 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысяч рублей) за мобилизованного, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Гусак. "ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тысяч гривен", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в основном ТЦК ловят "алкашей", а также обеспеченных молодых мужчин для получения взятки.
https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974054446.html
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного

Пленный: военкомам на Украине дают бонус восемь тысяч гривен за мобилизованного

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) на Украине получают бонус 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысяч рублей) за мобилизованного, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Гусак.
"ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тысяч гривен", - сказал собеседник агентства.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных в рядах ВСУ
22 сентября, 03:51
Он отметил, что в основном ТЦК ловят "алкашей", а также обеспеченных молодых мужчин для получения взятки.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ мире
 
 
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