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Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного
Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного - РИА Новости, 25.09.2024
Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного
Сотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) на Украине получают бонус 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысяч рублей) за мобилизованного,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T02:59
2024-09-25T02:59
2024-09-25T02:59
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) на Украине получают бонус 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысяч рублей) за мобилизованного, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Гусак. "ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тысяч гривен", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в основном ТЦК ловят "алкашей", а также обеспеченных молодых мужчин для получения взятки.
https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974054446.html
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного
Пленный: военкомам на Украине дают бонус восемь тысяч гривен за мобилизованного
БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) на Украине получают бонус 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысяч рублей) за мобилизованного, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Гусак.
"ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тысяч гривен", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в основном ТЦК ловят "алкашей", а также обеспеченных молодых мужчин для получения взятки.