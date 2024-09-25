https://ria.ru/20240925/plennyy-1974519087.html

Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного

Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного - РИА Новости, 25.09.2024

Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного

Сотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) на Украине получают бонус 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысяч рублей) за мобилизованного,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T02:59

2024-09-25T02:59

2024-09-25T02:59

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) на Украине получают бонус 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысяч рублей) за мобилизованного, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Гусак. "ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тысяч гривен", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в основном ТЦК ловят "алкашей", а также обеспеченных молодых мужчин для получения взятки.

https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974054446.html

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