https://ria.ru/20240925/plan-1974592369.html

В Германии предложили план по Украине после слов Зеленского в ООН

В Германии предложили план по Украине после слов Зеленского в ООН - РИА Новости, 25.09.2024

В Германии предложили план по Украине после слов Зеленского в ООН

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова Владимира Зеленского о принуждении России к миру. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:18

2024-09-25T13:18

2024-09-25T13:50

в мире

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова Владимира Зеленского о принуждении России к миру.Пользователи портала предложили свои варианты окончания конфликта между странами."Решение войны очень простое: разделить Украину по Днепру с Восточным Киевом в составе Украины и Одессой-Приднестровьем в составе России", — написал Fred M."Теперь очевидно, что Зеленский не хочет переговоров и желает продолжения войны, или, по крайней мере, не против этого. Он также, похоже, очень хочет втянуть своих сторонников все дальше и дальше в эту войну. Я думаю, пришло время показать Зеленскому, где находятся знаки "стоп", прежде чем эта война разрастется еще больше и поглотит всех нас", — предупредил Otto K."Что этот актер вообще делает в ООН? Втягивает остальной мир в эту войну?" — поинтересовался Darius aus dem Norden."Уже более двух лет предпринимаются попытки победить Россию военным путем и санкциями, и таким образом принудить ее к миру. И как успехи? Возможно, настало время попробовать другие средства, такие как дипломатия и переговоры", — предложил Dodgespin"Всегда одна и та же фраза: покажите русским, как я силен (с натовским оружием). Эта борьба до последнего человека тщетна и бессмысленна", — подытожил Bernd P.В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал позицию Владимира Зеленского о "принуждении России к миру" фатальной ошибкой, отметив, что это заблуждение неизбежно будет иметь последствия для Киева.Накануне во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Зеленский раскритиковал тех "в мире", кто "хочет говорить" с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. В своем выступлении Зеленский снова высказался за использование его "формулы мира" для решения конфликта. Он также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Зеленский также пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе решения конфликта.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974570626.html

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