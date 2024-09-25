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В Германии предложили план по Украине после слов Зеленского в ООН - РИА Новости, 25.09.2024
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13:18 25.09.2024 (обновлено: 13:50 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/plan-1974592369.html
В Германии предложили план по Украине после слов Зеленского в ООН
В Германии предложили план по Украине после слов Зеленского в ООН - РИА Новости, 25.09.2024
В Германии предложили план по Украине после слов Зеленского в ООН
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова Владимира Зеленского о принуждении России к миру. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:18
2024-09-25T13:50
в мире
россия
украина
германия
дмитрий песков
владимир зеленский
оон
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова Владимира Зеленского о принуждении России к миру.Пользователи портала предложили свои варианты окончания конфликта между странами."Решение войны очень простое: разделить Украину по Днепру с Восточным Киевом в составе Украины и Одессой-Приднестровьем в составе России", — написал Fred M."Теперь очевидно, что Зеленский не хочет переговоров и желает продолжения войны, или, по крайней мере, не против этого. Он также, похоже, очень хочет втянуть своих сторонников все дальше и дальше в эту войну. Я думаю, пришло время показать Зеленскому, где находятся знаки "стоп", прежде чем эта война разрастется еще больше и поглотит всех нас", — предупредил Otto K."Что этот актер вообще делает в ООН? Втягивает остальной мир в эту войну?" — поинтересовался Darius aus dem Norden."Уже более двух лет предпринимаются попытки победить Россию военным путем и санкциями, и таким образом принудить ее к миру. И как успехи? Возможно, настало время попробовать другие средства, такие как дипломатия и переговоры", — предложил Dodgespin"Всегда одна и та же фраза: покажите русским, как я силен (с натовским оружием). Эта борьба до последнего человека тщетна и бессмысленна", — подытожил Bernd P.В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал позицию Владимира Зеленского о "принуждении России к миру" фатальной ошибкой, отметив, что это заблуждение неизбежно будет иметь последствия для Киева.Накануне во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Зеленский раскритиковал тех "в мире", кто "хочет говорить" с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. В своем выступлении Зеленский снова высказался за использование его "формулы мира" для решения конфликта. Он также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Зеленский также пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе решения конфликта.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974570626.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, германия, дмитрий песков, владимир зеленский, оон, владимир путин, политика
В мире, Россия, Украина, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ООН, Владимир Путин, Политика

В Германии предложили план по Украине после слов Зеленского в ООН

© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова Владимира Зеленского о принуждении России к миру.
Пользователи портала предложили свои варианты окончания конфликта между странами.
«
"Решение войны очень простое: разделить Украину по Днепру с Восточным Киевом в составе Украины и Одессой-Приднестровьем в составе России", — написал Fred M.
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"Теперь очевидно, что Зеленский не хочет переговоров и желает продолжения войны, или, по крайней мере, не против этого. Он также, похоже, очень хочет втянуть своих сторонников все дальше и дальше в эту войну. Я думаю, пришло время показать Зеленскому, где находятся знаки "стоп", прежде чем эта война разрастется еще больше и поглотит всех нас", — предупредил Otto K.
"Что этот актер вообще делает в ООН? Втягивает остальной мир в эту войну?" — поинтересовался Darius aus dem Norden.
«
"Уже более двух лет предпринимаются попытки победить Россию военным путем и санкциями, и таким образом принудить ее к миру. И как успехи? Возможно, настало время попробовать другие средства, такие как дипломатия и переговоры", — предложил Dodgespin
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"Всегда одна и та же фраза: покажите русским, как я силен (с натовским оружием). Эта борьба до последнего человека тщетна и бессмысленна", — подытожил Bernd P.
В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал позицию Владимира Зеленского о "принуждении России к миру" фатальной ошибкой, отметив, что это заблуждение неизбежно будет иметь последствия для Киева.
Накануне во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Зеленский раскритиковал тех "в мире", кто "хочет говорить" с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. В своем выступлении Зеленский снова высказался за использование его "формулы мира" для решения конфликта. Он также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Зеленский также пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе решения конфликта.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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