https://ria.ru/20240925/plan-1974555138.html

Жена Зеленского предложила дерзкий план против России

Жена Зеленского предложила дерзкий план против России - РИА Новости, 25.09.2024

Жена Зеленского предложила дерзкий план против России

Жена Владимира Зеленского Елена в своем Telegram-канале потребовала вернуть Украине российских художников. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:57

2024-09-25T10:57

2024-09-25T10:57

россия

украина

павлоград

владимир зеленский

сергей лавров

верховная рада украины

в мире

политика

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена в своем Telegram-канале потребовала вернуть Украине российских художников."Важно вернуть Украине художников, которых присвоила себе Россия", — утверждает она.По ее словам, в музеях на Западе уже различных российских и советских художников называют украинскими.Верховная рада 19 сентября поддержала переименование более трехсот населенных пунктов, названия которых связаны с Россией, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Было принято решение сохранить названия для Южного, Южноукраинского, Павлограда, Синельникова и Первомайска.В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240925/ap-1974551520.html

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россия, украина, павлоград, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, в мире, политика, елена зеленская