Рейтинг@Mail.ru
Жена Зеленского предложила дерзкий план против России - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/plan-1974555138.html
Жена Зеленского предложила дерзкий план против России
Жена Зеленского предложила дерзкий план против России - РИА Новости, 25.09.2024
Жена Зеленского предложила дерзкий план против России
Жена Владимира Зеленского Елена в своем Telegram-канале потребовала вернуть Украине российских художников. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:57
2024-09-25T10:57
россия
украина
павлоград
владимир зеленский
сергей лавров
верховная рада украины
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954832549_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_11944dae763ab11f9684460aa86c4b26.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена в своем Telegram-канале потребовала вернуть Украине российских художников."Важно вернуть Украине художников, которых присвоила себе Россия", — утверждает она.По ее словам, в музеях на Западе уже различных российских и советских художников называют украинскими.Верховная рада 19 сентября поддержала переименование более трехсот населенных пунктов, названия которых связаны с Россией, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Было принято решение сохранить названия для Южного, Южноукраинского, Павлограда, Синельникова и Первомайска.В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240925/ap-1974551520.html
россия
украина
павлоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954832549_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c12c1c0e97dace5d06c20e7a9ae63673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, павлоград, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, в мире, политика, елена зеленская
Россия, Украина, Павлоград, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, В мире, Политика, Елена Зеленская
Жена Зеленского предложила дерзкий план против России

Жена Зеленского Елена призвала вернуть Украине российских художников

© AP Photo / Daniel LealЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Daniel Leal
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена в своем Telegram-канале потребовала вернуть Украине российских художников.
«
"Важно вернуть Украине художников, которых присвоила себе Россия", — утверждает она.
По ее словам, в музеях на Западе уже различных российских и советских художников называют украинскими.
Верховная рада 19 сентября поддержала переименование более трехсот населенных пунктов, названия которых связаны с Россией, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Было принято решение сохранить названия для Южного, Южноукраинского, Павлограда, Синельникова и Первомайска.
В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Киеве сделали дерзкий выпад в адрес России
Вчера, 10:39
 
РоссияУкраинаПавлоградВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныВ миреПолитикаЕлена Зеленская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала