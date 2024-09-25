https://ria.ru/20240925/plan-1974555138.html
Жена Зеленского предложила дерзкий план против России
Жена Зеленского предложила дерзкий план против России - РИА Новости, 25.09.2024
Жена Зеленского предложила дерзкий план против России
Жена Владимира Зеленского Елена в своем Telegram-канале потребовала вернуть Украине российских художников. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:57
2024-09-25T10:57
2024-09-25T10:57
россия
украина
павлоград
владимир зеленский
сергей лавров
верховная рада украины
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954832549_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_11944dae763ab11f9684460aa86c4b26.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена в своем Telegram-канале потребовала вернуть Украине российских художников."Важно вернуть Украине художников, которых присвоила себе Россия", — утверждает она.По ее словам, в музеях на Западе уже различных российских и советских художников называют украинскими.Верховная рада 19 сентября поддержала переименование более трехсот населенных пунктов, названия которых связаны с Россией, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Было принято решение сохранить названия для Южного, Южноукраинского, Павлограда, Синельникова и Первомайска.В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240925/ap-1974551520.html
россия
украина
павлоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954832549_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c12c1c0e97dace5d06c20e7a9ae63673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, павлоград, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, в мире, политика, елена зеленская
Россия, Украина, Павлоград, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, В мире, Политика, Елена Зеленская
Жена Зеленского предложила дерзкий план против России
Жена Зеленского Елена призвала вернуть Украине российских художников