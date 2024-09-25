https://ria.ru/20240925/peskov-1974580687.html

Появляется много законов, упрощающие жизнь россиян, заявил Песков

Появляется много законов, упрощающие жизнь россиян, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024

Появляется много законов, упрощающие жизнь россиян, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле ощущение, что россиянам "слишком много запрещают", заявил, что появляется... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:34

2024-09-25T12:34

2024-09-25T12:38

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле ощущение, что россиянам "слишком много запрещают", заявил, что появляется много законов, которые упрощают процедуры для пользователей, на которые в свою очередь журналисты обращают внимания. При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул важность четкости формулировок при введении ограничительных мер в законодательстве и недопустимость злоупотребления такими законами. "Послушайте, выходит очень много других, появляется законов, проектов и так далее, которые именно регулируют, именно упрощают какие-то процедуры, делают их более удобными для пользователей и для юридических лиц, и для физических лиц. Просто, скажем так, вы на это обращаете меньше внимания. Вот, что касается запретов, то, конечно, там главное четкость формулировок, главное не допускать потом злоупотребление этими законами и таких расплывчатых формулировок", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240903/zakony-1970186959.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, общество