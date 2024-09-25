https://ria.ru/20240925/peskov-1974580687.html
Появляется много законов, упрощающие жизнь россиян, заявил Песков
Появляется много законов, упрощающие жизнь россиян, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024
Появляется много законов, упрощающие жизнь россиян, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле ощущение, что россиянам "слишком много запрещают", заявил, что появляется... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:34
2024-09-25T12:34
2024-09-25T12:38
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле ощущение, что россиянам "слишком много запрещают", заявил, что появляется много законов, которые упрощают процедуры для пользователей, на которые в свою очередь журналисты обращают внимания. При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул важность четкости формулировок при введении ограничительных мер в законодательстве и недопустимость злоупотребления такими законами. "Послушайте, выходит очень много других, появляется законов, проектов и так далее, которые именно регулируют, именно упрощают какие-то процедуры, делают их более удобными для пользователей и для юридических лиц, и для физических лиц. Просто, скажем так, вы на это обращаете меньше внимания. Вот, что касается запретов, то, конечно, там главное четкость формулировок, главное не допускать потом злоупотребление этими законами и таких расплывчатых формулировок", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240903/zakony-1970186959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Появляется много законов, упрощающие жизнь россиян, заявил Песков
Песков: при введении новых запретов важна четкость формулировок
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле ощущение, что россиянам "слишком много запрещают", заявил, что появляется много законов, которые упрощают процедуры для пользователей, на которые в свою очередь журналисты обращают внимания.
При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул важность четкости формулировок при введении ограничительных мер в законодательстве и недопустимость злоупотребления такими законами.
"Послушайте, выходит очень много других, появляется законов, проектов и так далее, которые именно регулируют, именно упрощают какие-то процедуры, делают их более удобными для пользователей и для юридических лиц, и для физических лиц. Просто, скажем так, вы на это обращаете меньше внимания. Вот, что касается запретов, то, конечно, там главное четкость формулировок, главное не допускать потом злоупотребление этими законами и таких расплывчатых формулировок", - сказал Песков.