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В переговорах по ДСНВ нужна правовая база от России и США, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024
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12:24 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/peskov-1974575486.html
В переговорах по ДСНВ нужна правовая база от России и США, заявил Песков
В переговорах по ДСНВ нужна правовая база от России и США, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024
В переговорах по ДСНВ нужна правовая база от России и США, заявил Песков
Правовая база в области стратегической стабильности нужна, и за это во многом ответственны РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:24
2024-09-25T12:24
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правовая база в области стратегической стабильности нужна, и за это во многом ответственны РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное возобновление переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут решения президента РФ Владимира Путина, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Я предлагаю вам вспомнить заявление нашего президента о том, что, безусловно, договорно-правовая база в области стратстабильности нужна. И здесь во многом ответственность лежит именно на наших странах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием является неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240416/dsnv-1940290778.html
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россия, сша, франция, дмитрий песков, владимир путин, джон кирби, нато, в мире
Россия, США, Франция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Джон Кирби, НАТО, В мире
В переговорах по ДСНВ нужна правовая база от России и США, заявил Песков

Песков о переговорах по ДСНВ: нужна правовая база в сфере стратстабильности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правовая база в области стратегической стабильности нужна, и за это во многом ответственны РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное возобновление переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут решения президента РФ Владимира Путина, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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"Я предлагаю вам вспомнить заявление нашего президента о том, что, безусловно, договорно-правовая база в области стратстабильности нужна. И здесь во многом ответственность лежит именно на наших странах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
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В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием является неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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