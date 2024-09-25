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Песков прокомментировал проведение Китаем ракетных испытаний - РИА Новости, 25.09.2024
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12:01 25.09.2024 (обновлено: 12:07 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/peskov-1974570003.html
Песков прокомментировал проведение Китаем ракетных испытаний
Песков прокомментировал проведение Китаем ракетных испытаний - РИА Новости, 25.09.2024
Песков прокомментировал проведение Китаем ракетных испытаний
Испытание межконтинентальной баллистической ракеты является суверенным правом Китая, по линии оборонных ведомств России и КНР происходит необходимый обмен... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:01
2024-09-25T12:07
китай
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Испытание межконтинентальной баллистической ракеты является суверенным правом Китая, по линии оборонных ведомств России и КНР происходит необходимый обмен информацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это суверенное право Китая. Китай занимается военным строительством, мы с уважением относимся. И, безусловно, в рамках тех контактов, которые имеются между нашими двумя странами, в том числе и по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информации", - прокомментировал Песков сообщения о том, что Китай провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты.
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китай, россия, в мире, дмитрий песков
Китай, Россия, В мире, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал проведение Китаем ракетных испытаний

Песков назвал проведение Китаем ракетных испытаний суверенным правом

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНаземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Испытание межконтинентальной баллистической ракеты является суверенным правом Китая, по линии оборонных ведомств России и КНР происходит необходимый обмен информацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это суверенное право Китая. Китай занимается военным строительством, мы с уважением относимся. И, безусловно, в рамках тех контактов, которые имеются между нашими двумя странами, в том числе и по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информации", - прокомментировал Песков сообщения о том, что Китай провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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26 августа, 08:00
 
КитайРоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
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