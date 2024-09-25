https://ria.ru/20240925/peskov-1974570003.html
Песков прокомментировал проведение Китаем ракетных испытаний
Песков прокомментировал проведение Китаем ракетных испытаний - РИА Новости, 25.09.2024
Песков прокомментировал проведение Китаем ракетных испытаний
Испытание межконтинентальной баллистической ракеты является суверенным правом Китая, по линии оборонных ведомств России и КНР происходит необходимый обмен... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:01
2024-09-25T12:01
2024-09-25T12:07
китай
россия
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155256/14/1552561459_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_7a18ca238c49ed972b7d6961a25c6dea.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Испытание межконтинентальной баллистической ракеты является суверенным правом Китая, по линии оборонных ведомств России и КНР происходит необходимый обмен информацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это суверенное право Китая. Китай занимается военным строительством, мы с уважением относимся. И, безусловно, в рамках тех контактов, которые имеются между нашими двумя странами, в том числе и по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информации", - прокомментировал Песков сообщения о том, что Китай провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты.
https://ria.ru/20240826/ssha-1968378251.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155256/14/1552561459_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_df3b82de8ef3f901c69aa435a696989e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире, дмитрий песков
Китай, Россия, В мире, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал проведение Китаем ракетных испытаний
Песков назвал проведение Китаем ракетных испытаний суверенным правом
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Испытание межконтинентальной баллистической ракеты является суверенным правом Китая, по линии оборонных ведомств России и КНР происходит необходимый обмен информацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это суверенное право Китая. Китай занимается военным строительством, мы с уважением относимся. И, безусловно, в рамках тех контактов, которые имеются между нашими двумя странами, в том числе и по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информации", - прокомментировал Песков сообщения о том, что Китай провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты.