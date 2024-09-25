https://ria.ru/20240925/peskov-1974570003.html

Песков прокомментировал проведение Китаем ракетных испытаний

Песков прокомментировал проведение Китаем ракетных испытаний - РИА Новости, 25.09.2024

Песков прокомментировал проведение Китаем ракетных испытаний

Испытание межконтинентальной баллистической ракеты является суверенным правом Китая, по линии оборонных ведомств России и КНР происходит необходимый обмен... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:01

2024-09-25T12:01

2024-09-25T12:07

китай

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Испытание межконтинентальной баллистической ракеты является суверенным правом Китая, по линии оборонных ведомств России и КНР происходит необходимый обмен информацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это суверенное право Китая. Китай занимается военным строительством, мы с уважением относимся. И, безусловно, в рамках тех контактов, которые имеются между нашими двумя странами, в том числе и по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информации", - прокомментировал Песков сообщения о том, что Китай провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

https://ria.ru/20240826/ssha-1968378251.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, в мире, дмитрий песков