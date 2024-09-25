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В Кремле оценили возможность встречи Путина с лидерами "пятерки" СБ ООН - РИА Новости, 25.09.2024
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00:42 25.09.2024 (обновлено: 01:08 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/peskov-1974515298.html
В Кремле оценили возможность встречи Путина с лидерами "пятерки" СБ ООН
В Кремле оценили возможность встречи Путина с лидерами "пятерки" СБ ООН - РИА Новости, 25.09.2024
В Кремле оценили возможность встречи Путина с лидерами "пятерки" СБ ООН
Президент России Владимир Путин открыт для контактов с главами "пятерки" Совета Безопасности ООН, но перспектива встречи нереалистична, сообщил "Известиям"... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T00:42
2024-09-25T01:08
дмитрий песков
оон
совет безопасности оон
владимир путин
сша
россия
франция
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт для контактов с главами "пятерки" Совета Безопасности ООН, но перспектива встречи нереалистична, сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пескова спросили, актуально ли предложение Путина о встрече лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН, сделанное им в 2020 году. В ноябре 2021 года российский лидер заявлял, что идея такой встречи по-прежнему актуальна. "Президент остается открытым для контактов, но по понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична", - заявил Песков. Постоянными членами Совбеза ООН, помимо России, являются США, Британия, Франция и Китай.
https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974515090.html
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дмитрий песков, оон, совет безопасности оон, владимир путин, сша, россия, франция
Дмитрий Песков, ООН, Совет Безопасности ООН, Владимир Путин, США, Россия, Франция
В Кремле оценили возможность встречи Путина с лидерами "пятерки" СБ ООН

Песков назвал возможность встречи лидеров пятерки СБ ООН нереалистичной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт для контактов с главами "пятерки" Совета Безопасности ООН, но перспектива встречи нереалистична, сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пескова спросили, актуально ли предложение Путина о встрече лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН, сделанное им в 2020 году. В ноябре 2021 года российский лидер заявлял, что идея такой встречи по-прежнему актуальна.
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"Президент остается открытым для контактов, но по понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична", - заявил Песков.
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Дмитрий ПесковООНСовет Безопасности ООНВладимир ПутинСШАРоссияФранция
 
 
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