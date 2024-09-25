https://ria.ru/20240925/peskov-1974515298.html

В Кремле оценили возможность встречи Путина с лидерами "пятерки" СБ ООН

В Кремле оценили возможность встречи Путина с лидерами "пятерки" СБ ООН - РИА Новости, 25.09.2024

В Кремле оценили возможность встречи Путина с лидерами "пятерки" СБ ООН

Президент России Владимир Путин открыт для контактов с главами "пятерки" Совета Безопасности ООН, но перспектива встречи нереалистична, сообщил "Известиям"... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T00:42

2024-09-25T00:42

2024-09-25T01:08

дмитрий песков

оон

совет безопасности оон

владимир путин

сша

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франция

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт для контактов с главами "пятерки" Совета Безопасности ООН, но перспектива встречи нереалистична, сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пескова спросили, актуально ли предложение Путина о встрече лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН, сделанное им в 2020 году. В ноябре 2021 года российский лидер заявлял, что идея такой встречи по-прежнему актуальна. "Президент остается открытым для контактов, но по понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична", - заявил Песков. Постоянными членами Совбеза ООН, помимо России, являются США, Британия, Франция и Китай.

https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974515090.html

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сша

россия

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дмитрий песков, оон, совет безопасности оон, владимир путин, сша, россия, франция