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В Пермском крае три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 25.09.2024
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23:09 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/perm-1974721978.html
В Пермском крае три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме
В Пермском крае три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 25.09.2024
В Пермском крае три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме
Пожар произошел в деревянном многоквартирном доме в пермском Нытвенском округе, пострадали три человека, площадь возгорания составила 380 "квадратов", сообщает... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:09
2024-09-25T23:09
происшествия
уральский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
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ПЕРМЬ, 25 сен - РИА Новости. Пожар произошел в деревянном многоквартирном доме в пермском Нытвенском округе, пострадали три человека, площадь возгорания составила 380 "квадратов", сообщает краевое МЧС. По данным ведомства, поздно вечером в среду загорелся деревянный многоквартирный дом на улице Московской в поселке Уральский Нытвенского округа. Предварительная площадь пожара составила 380 квадратных метров. "Ликвидация открытого горения - в 23.10 (21.10 мск)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в доме проживали девять человек. Самостоятельно на улицу вышли пять жильцов, трое из них госпитализированы. Нахождение остальных неизвестно.
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происшествия, уральский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край
Происшествия, Уральский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пермский край
В Пермском крае три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме

В пермском Нытвенском округе загорелся деревянный дом, пострадали три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 25 сен - РИА Новости. Пожар произошел в деревянном многоквартирном доме в пермском Нытвенском округе, пострадали три человека, площадь возгорания составила 380 "квадратов", сообщает краевое МЧС.
По данным ведомства, поздно вечером в среду загорелся деревянный многоквартирный дом на улице Московской в поселке Уральский Нытвенского округа. Предварительная площадь пожара составила 380 квадратных метров.
"Ликвидация открытого горения - в 23.10 (21.10 мск)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в доме проживали девять человек. Самостоятельно на улицу вышли пять жильцов, трое из них госпитализированы. Нахождение остальных неизвестно.
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ПроисшествияУральскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пермский край
 
 
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