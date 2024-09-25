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В Пермском крае три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме

В Пермском крае три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 25.09.2024

В Пермском крае три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме

Пожар произошел в деревянном многоквартирном доме в пермском Нытвенском округе, пострадали три человека, площадь возгорания составила 380 "квадратов", сообщает... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T23:09

2024-09-25T23:09

2024-09-25T23:09

происшествия

уральский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермский край

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ПЕРМЬ, 25 сен - РИА Новости. Пожар произошел в деревянном многоквартирном доме в пермском Нытвенском округе, пострадали три человека, площадь возгорания составила 380 "квадратов", сообщает краевое МЧС. По данным ведомства, поздно вечером в среду загорелся деревянный многоквартирный дом на улице Московской в поселке Уральский Нытвенского округа. Предварительная площадь пожара составила 380 квадратных метров. "Ликвидация открытого горения - в 23.10 (21.10 мск)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в доме проживали девять человек. Самостоятельно на улицу вышли пять жильцов, трое из них госпитализированы. Нахождение остальных неизвестно.

https://ria.ru/20240923/pozhar-1974166709.html

уральский

пермский край

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происшествия, уральский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край