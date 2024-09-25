https://ria.ru/20240925/pentagon-1974716022.html

СМИ узнали о предложении Пентагона начать поставки фосфорных снарядов Киеву

СМИ узнали о предложении Пентагона начать поставки фосфорных снарядов Киеву - РИА Новости, 25.09.2024

СМИ узнали о предложении Пентагона начать поставки фосфорных снарядов Киеву

Министерство обороны США рекомендовало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, однако администрация президента США Джо Байдена не поддержала... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:00

2024-09-25T22:00

2024-09-25T22:22

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство обороны США рекомендовало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, однако администрация президента США Джо Байдена не поддержала эту инициативу, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине для использования на поле боя, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею", — говорится в сообщении. По информации собеседников телеканала, Пентагон предлагал включить снаряды, начиненные белым фосфором, в несколько последних пакетов военной помощи Украине. Как заявили неназванные официальные лица, если подобную инициативу все-таки одобрят, об этом не будут сообщать публично.В 2022 году экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды. Он подчеркнул, что такого оружия у Америки и партнеров — "на миллионы выстрелов". Бывший тогда главой МИД Украины Дмитрий Кулеба позже заявил, что Киев не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона поставкам ничего бы не помешало. Москва еще в 2022-м направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240919/pentagon-1973730226.html

https://ria.ru/20240918/pentagon-1973516577.html

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в мире, украина, россия, сша, дмитрий кулеба, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато