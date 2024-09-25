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СМИ узнали о предложении Пентагона начать поставки фосфорных снарядов Киеву - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:00 25.09.2024 (обновлено: 22:22 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/pentagon-1974716022.html
СМИ узнали о предложении Пентагона начать поставки фосфорных снарядов Киеву
СМИ узнали о предложении Пентагона начать поставки фосфорных снарядов Киеву - РИА Новости, 25.09.2024
СМИ узнали о предложении Пентагона начать поставки фосфорных снарядов Киеву
Министерство обороны США рекомендовало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, однако администрация президента США Джо Байдена не поддержала... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:00
2024-09-25T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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дмитрий кулеба
джо байден
сергей лавров
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство обороны США рекомендовало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, однако администрация президента США Джо Байдена не поддержала эту инициативу, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине для использования на поле боя, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею", — говорится в сообщении. По информации собеседников телеканала, Пентагон предлагал включить снаряды, начиненные белым фосфором, в несколько последних пакетов военной помощи Украине. Как заявили неназванные официальные лица, если подобную инициативу все-таки одобрят, об этом не будут сообщать публично.В 2022 году экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды. Он подчеркнул, что такого оружия у Америки и партнеров — "на миллионы выстрелов". Бывший тогда главой МИД Украины Дмитрий Кулеба позже заявил, что Киев не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона поставкам ничего бы не помешало. Москва еще в 2022-м направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20240919/pentagon-1973730226.html
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий кулеба, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Кулеба, Джо Байден, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
СМИ узнали о предложении Пентагона начать поставки фосфорных снарядов Киеву

NBC News: Пентагон рекомендовал начать поставки фосфорных снарядов Киеву

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство обороны США рекомендовало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, однако администрация президента США Джо Байдена не поддержала эту инициативу, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«
"Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине для использования на поле боя, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею", — говорится в сообщении.
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По информации собеседников телеканала, Пентагон предлагал включить снаряды, начиненные белым фосфором, в несколько последних пакетов военной помощи Украине. Как заявили неназванные официальные лица, если подобную инициативу все-таки одобрят, об этом не будут сообщать публично.

Температура горения белого фосфора — 1200-1300 градусов. Вещество моментально прожигает одежду и вызывает тяжелейшие ожоги. Горение сопровождается выделением крайне токсичного дыма. Огнетушители против белого фосфора бессильны — вещество либо выгорает само, либо тухнет при отсутствии кислорода. Использование фосфорных снарядов не допускается Конвенцией по запрещению или ограничению применения конкретных видов обычного оружия.

В 2022 году экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды. Он подчеркнул, что такого оружия у Америки и партнеров — "на миллионы выстрелов". Бывший тогда главой МИД Украины Дмитрий Кулеба позже заявил, что Киев не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона поставкам ничего бы не помешало.
Москва еще в 2022-м направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДмитрий КулебаДжо БайденСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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