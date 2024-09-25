СМИ узнали о предложении Пентагона начать поставки фосфорных снарядов Киеву
NBC News: Пентагон рекомендовал начать поставки фосфорных снарядов Киеву
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство обороны США рекомендовало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, однако администрация президента США Джо Байдена не поддержала эту инициативу, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
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"Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине для использования на поле боя, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею", — говорится в сообщении.
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По информации собеседников телеканала, Пентагон предлагал включить снаряды, начиненные белым фосфором, в несколько последних пакетов военной помощи Украине. Как заявили неназванные официальные лица, если подобную инициативу все-таки одобрят, об этом не будут сообщать публично.
Температура горения белого фосфора — 1200-1300 градусов. Вещество моментально прожигает одежду и вызывает тяжелейшие ожоги. Горение сопровождается выделением крайне токсичного дыма. Огнетушители против белого фосфора бессильны — вещество либо выгорает само, либо тухнет при отсутствии кислорода. Использование фосфорных снарядов не допускается Конвенцией по запрещению или ограничению применения конкретных видов обычного оружия.
В 2022 году экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды. Он подчеркнул, что такого оружия у Америки и партнеров — "на миллионы выстрелов". Бывший тогда главой МИД Украины Дмитрий Кулеба позже заявил, что Киев не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона поставкам ничего бы не помешало.
Москва еще в 2022-м направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.