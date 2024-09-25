https://ria.ru/20240925/pedagogi-1974590892.html
Центр "Воин" обучит классных руководителей сборке автомата
Центр "Воин" обучит классных руководителей сборке автомата - РИА Новости, 25.09.2024
Центр "Воин" обучит классных руководителей сборке автомата
Центр "Воин" на Всероссийском форуме классных руководителей планирует обучить педагогов сборке и разборке автомата Калашникова, управлению БПЛА, а также... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:15
2024-09-25T13:15
2024-09-25T13:15
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Центр "Воин" на Всероссийском форуме классных руководителей планирует обучить педагогов сборке и разборке автомата Калашникова, управлению БПЛА, а также алгоритмам сердечно-легочной реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. IV Всероссийский форум классных руководителей пройдет с 3 по 5 октября в Гостином Дворе в Москве. "Центр "Воин" готовит большую образовательную программу для участников IV Всероссийского форума классных руководителей… Сборка и разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, снаряжение патронами пистолетных магазинов, полеты на реалистичном симуляторе БПЛА, отработка алгоритмов сердечно-легочной реанимации и остановки кровотечений", - говорится в сообщении. Уточняется, что на площадке центра "Воин" педагоги со всей России получат базовые военно-прикладные навыки. "Ведь они работают с детьми и подростками – с теми, кто уже осознает свою ответственность, кто планирует свое будущее, кто понимает серьезность современных вызовов, с которыми сталкивается наша страна", - утончили в организации. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению президента Российской Федерации и уже представлен в 21 регионе России. Центр реализует для школьников и студентов программы по патриотическому воспитанию и военно-спортивной подготовке, включающие в том числе проведение практических учебно-тренировочных сборов и военно-спортивных игр и соревнований. Кроме того, в начале августа 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ привлечь участников специальной военной операции к воспитательной работе с молодежью путем развития филиалов центра "Воин" во всех регионах страны.
https://ria.ru/20240813/voin-1965843199.html
https://ria.ru/20240417/otdeleniya-1940592097.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, москва, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин
Центр "Воин" обучит классных руководителей сборке автомата
Центр "Воин" обучит педагогов сборке автомата Калашникова и управлению БПЛА
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Центр "Воин" на Всероссийском форуме классных руководителей планирует обучить педагогов сборке и разборке автомата Калашникова, управлению БПЛА, а также алгоритмам сердечно-легочной реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
IV Всероссийский форум классных руководителей пройдет с 3 по 5 октября в Гостином Дворе в Москве
.
"Центр "Воин" готовит большую образовательную программу для участников IV Всероссийского форума классных руководителей… Сборка и разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, снаряжение патронами пистолетных магазинов, полеты на реалистичном симуляторе БПЛА, отработка алгоритмов сердечно-легочной реанимации и остановки кровотечений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на площадке центра "Воин" педагоги со всей России
получат базовые военно-прикладные навыки. "Ведь они работают с детьми и подростками – с теми, кто уже осознает свою ответственность, кто планирует свое будущее, кто понимает серьезность современных вызовов, с которыми сталкивается наша страна", - утончили в организации.
Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению президента Российской Федерации и уже представлен в 21 регионе России. Центр реализует для школьников и студентов программы по патриотическому воспитанию и военно-спортивной подготовке, включающие в том числе проведение практических учебно-тренировочных сборов и военно-спортивных игр и соревнований.
Кроме того, в начале августа 2024 года президент РФ Владимир Путин
поручил правительству РФ привлечь участников специальной военной операции к воспитательной работе с молодежью путем развития филиалов центра "Воин" во всех регионах страны.