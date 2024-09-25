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Умер бывший журналист "Коммерсанта" и главред GZT.ru Дмитрий Павлов
Умер бывший журналист "Коммерсанта" и главред GZT.ru Дмитрий Павлов - РИА Новости, 25.09.2024
Умер бывший журналист "Коммерсанта" и главред GZT.ru Дмитрий Павлов
Умер бывший журналист "Коммерсанта" и главный редактор издания GZT.ru Дмитрий Павлов, сообщается на сайте "Коммерсанта". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:58
2024-09-25T20:58
2024-09-25T20:58
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Умер бывший журналист "Коммерсанта" и главный редактор издания GZT.ru Дмитрий Павлов, сообщается на сайте "Коммерсанта". "Двадцать пятого сентября простились с Димой Павловым, нашим корреспондентом и спецкорреспондентом, а затем - начальником отдела газеты "Газета" и главным редактором издания GZT.ru.",- говорится в сообщении. Отмечается, что в "Коммерсант" он пришел в 1993 году, начав работу корреспондентом дежурной смены отдела оперативной информации.
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газета.ру, россия
Умер бывший журналист "Коммерсанта" и главред GZT.ru Дмитрий Павлов
"Ъ": умер бывший журналист издания и главред GZT.ru Дмитрий Павлов
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Умер бывший журналист "Коммерсанта" и главный редактор издания GZT.ru Дмитрий Павлов, сообщается на сайте
"Коммерсанта".
"Двадцать пятого сентября простились с Димой Павловым, нашим корреспондентом и спецкорреспондентом, а затем - начальником отдела газеты "Газета" и главным редактором издания GZT.ru.",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в "Коммерсант" он пришел в 1993 году, начав работу корреспондентом дежурной смены отдела оперативной информации.