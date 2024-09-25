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Паслер: нефтегазовая отрасль – одна из стратегически важных для Оренбуржья

Паслер: нефтегазовая отрасль – одна из стратегически важных для Оренбуржья - РИА Новости, 25.09.2024

Паслер: нефтегазовая отрасль – одна из стратегически важных для Оренбуржья

Нефтегазовая отрасль является одной из стратегически важных для Оренбургской области; задачи, стоящие перед специалистами, с каждым годом становятся сложнее и... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:20

2024-09-25T20:20

2024-09-25T20:20

оренбургская область

оренбургская область

экономика

оренбург

денис паслер

фонд развития промышленности

газпром

роснефть

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Нефтегазовая отрасль является одной из стратегически важных для Оренбургской области; задачи, стоящие перед специалистами, с каждым годом становятся сложнее и амбициознее, а сама отрасль динамично развивается, сообщил глава региона Денис Паслер. XVII специализированная выставка-форум "Газ. Нефть. Оренбуржье" открылась в среду в Оренбурге. "В Оренбуржье работают более 40 нефтегазодобывающих компаний, входящих в группы "Газпром", "Роснефть", "Сафмар", а также ряд других независимых компаний. Предприятия – крупнейшие работодатели и налогоплательщики региона. В отрасли занято порядка 24 тысяч оренбуржцев", – написал Паслер в своем телеграм-канале. Он отметил, что в сложных экономических условиях совместными действиями нам необходимо обеспечить стабильную работу нефтегазовых предприятий через формирование новых производственных цепочек, независимых от зарубежных компаний. По словам губернатора, оренбургские компании показывают высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. На форуме, например, состоялся запуск универсальной буровой установки тяжелого типа ZBO S-50, разработанной Заводом бурового оборудования. Она применяется для дегазации угольных пластов, добычи водных ресурсов, геологоразведки с большим диаметром керна. Технологическая трансформация невозможна без цифровизации. Это направление тоже будет ведущей темой форума. После ухода зарубежных ИТ-компаний нефтяники Оренбуржья разрабатывают свои решения по оцифровке производственных процессов и использованию технологий искусственного интеллекта. В этом им помогает опыт создания современных технологий добычи углеводородов. "Важный вопрос как для Оренбуржья в целом, так и для отрасли в частности, – кадры. Мы значительно изменили подход к среднему профессиональному образованию. Благодаря федеральному проекту "Профессионалитет" наши колледжи и техникумы обучают студентов по специальностям, которые отвечают запросам ведущих предприятий региона. Перспективный проект, который оценили уже многие компании региона. Подключается к нему и нефтегазовая отрасль", – добавил глава региона. Паслер выразил уверенность, что на площадках форума участники смогут не только поделиться опытом, но и выработать ряд совместных решений по развитию нефтегазовой отрасли и международному взаимодействию. В свою очередь, в пресс-службе правительства Оренбургской области пояснили, что в структуре промышленного производства первое место занимают предприятия добывающих отраслей. На долю региона приходится свыше 4% общероссийской нефтедобычи и 2% добычи природного газа. Оренбургские предприятия обрабатывающей промышленности еще до введения санкций начали откликаться на запросы нефтяников и газовиков по выпуску импортозамещающего оборудования и комплектующих. По инициативе губернатора Оренбургской области Паслера в регионе наращивается капитализация фондов поддержки промышленных предприятий, развивается бизнес-инфраструктура и расширяются возможности доступа компаний к господдержке. Промышленники Оренбуржья используют все возможности господдержки регионального и федерального уровня. Минпромторгом разработан и запущен широкий спектр механизмов поддержки по всему циклу создания импортозамещающей продукции – от проведения научно-исследовательских работ и организации производства до вывода готовой продукции на рынок, уточнили в пресс-службе. Там напомнили, что с 2021 года промышленные предприятия Оренбургской области получили более 600 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие производства продукции высоких переделов. Фонд развития промышленности выдал 12 займов на сумму 3,7 миллиарда рублей. Параллельно с этими каналами господдержки на уровне региона поддерживаются перспективные инвестиционные проекты. Сейчас капитализация областного Фонда развития промышленности составляет более 1,6 миллиарда рублей, что делает его одним из крупнейших региональных ФРП в стране.

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оренбургская область, экономика, оренбург, денис паслер, фонд развития промышленности, газпром, роснефть