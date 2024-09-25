https://ria.ru/20240925/pasler-1974658175.html

Паслер: в Оренбуржье началась уборка подсолнечника

Паслер: в Оренбуржье началась уборка подсолнечника - РИА Новости, 25.09.2024

Паслер: в Оренбуржье началась уборка подсолнечника

В Оренбургской области началась уборка подсолнечника, лучший результат по урожайности в хозяйствах Беляевского района – 25,5 центнеров с гектара, сообщил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:02

2024-09-25T17:02

2024-09-25T17:02

оренбургская область

беляевский район

октябрьский

денис паслер

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Оренбургской области началась уборка подсолнечника, лучший результат по урожайности в хозяйствах Беляевского района – 25,5 центнеров с гектара, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Наибольшие площади под уборку – в Октябрьском, Первомайском, Ташлинском, Курманаевском и Новосергиевском районах. Обмолочено 66,5 тысячи гектар, валовый сбор – 96,2 тысячи тонн, средняя урожайность – 14,5 центнера с гектара. "Для экономики Оренбуржья, наших аграриев важна переработка культуры внутри региона. Сегодня в больших масштабах этим занимается Сорочинский маслоэкстракционный завод. Максимальная мощность переработки – 1600 тонн в сутки. Готовую продукцию предприятие поставляет по России и экспортирует", - написал Паслер в своем телеграм-канале. В следующем году в Бузулуке запустится маслоэкстракционный завод "Астон", который позволит повысить конкурентоспособность оренбургской сельхозпродукции на рынке. Планируемая мощность переработки завода – 660 тысяч тонн в год.

https://ria.ru/20240923/reyting-1974294967.html

беляевский район

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

беляевский район, октябрьский, денис паслер