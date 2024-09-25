Паслер: в Оренбуржье началась уборка подсолнечника
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Оренбургской области началась уборка подсолнечника, лучший результат по урожайности в хозяйствах Беляевского района – 25,5 центнеров с гектара, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Наибольшие площади под уборку – в Октябрьском, Первомайском, Ташлинском, Курманаевском и Новосергиевском районах. Обмолочено 66,5 тысячи гектар, валовый сбор – 96,2 тысячи тонн, средняя урожайность – 14,5 центнера с гектара.
"Для экономики Оренбуржья, наших аграриев важна переработка культуры внутри региона. Сегодня в больших масштабах этим занимается Сорочинский маслоэкстракционный завод. Максимальная мощность переработки – 1600 тонн в сутки. Готовую продукцию предприятие поставляет по России и экспортирует", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
В следующем году в Бузулуке запустится маслоэкстракционный завод "Астон", который позволит повысить конкурентоспособность оренбургской сельхозпродукции на рынке. Планируемая мощность переработки завода – 660 тысяч тонн в год.