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Паслер: в Оренбуржье началась уборка подсолнечника - РИА Новости, 25.09.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:02 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/pasler-1974658175.html
Паслер: в Оренбуржье началась уборка подсолнечника
Паслер: в Оренбуржье началась уборка подсолнечника - РИА Новости, 25.09.2024
Паслер: в Оренбуржье началась уборка подсолнечника
В Оренбургской области началась уборка подсолнечника, лучший результат по урожайности в хозяйствах Беляевского района – 25,5 центнеров с гектара, сообщил... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:02
2024-09-25T17:02
оренбургская область
беляевский район
октябрьский
денис паслер
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Оренбургской области началась уборка подсолнечника, лучший результат по урожайности в хозяйствах Беляевского района – 25,5 центнеров с гектара, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Наибольшие площади под уборку – в Октябрьском, Первомайском, Ташлинском, Курманаевском и Новосергиевском районах. Обмолочено 66,5 тысячи гектар, валовый сбор – 96,2 тысячи тонн, средняя урожайность – 14,5 центнера с гектара. "Для экономики Оренбуржья, наших аграриев важна переработка культуры внутри региона. Сегодня в больших масштабах этим занимается Сорочинский маслоэкстракционный завод. Максимальная мощность переработки – 1600 тонн в сутки. Готовую продукцию предприятие поставляет по России и экспортирует", - написал Паслер в своем телеграм-канале. В следующем году в Бузулуке запустится маслоэкстракционный завод "Астон", который позволит повысить конкурентоспособность оренбургской сельхозпродукции на рынке. Планируемая мощность переработки завода – 660 тысяч тонн в год.
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беляевский район, октябрьский, денис паслер
Оренбургская область, Беляевский район, Октябрьский, Денис Паслер

Паслер: в Оренбуржье началась уборка подсолнечника

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Оренбургской области началась уборка подсолнечника, лучший результат по урожайности в хозяйствах Беляевского района – 25,5 центнеров с гектара, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Наибольшие площади под уборку – в Октябрьском, Первомайском, Ташлинском, Курманаевском и Новосергиевском районах. Обмолочено 66,5 тысячи гектар, валовый сбор – 96,2 тысячи тонн, средняя урожайность – 14,5 центнера с гектара.
"Для экономики Оренбуржья, наших аграриев важна переработка культуры внутри региона. Сегодня в больших масштабах этим занимается Сорочинский маслоэкстракционный завод. Максимальная мощность переработки – 1600 тонн в сутки. Готовую продукцию предприятие поставляет по России и экспортирует", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
В следующем году в Бузулуке запустится маслоэкстракционный завод "Астон", который позволит повысить конкурентоспособность оренбургской сельхозпродукции на рынке. Планируемая мощность переработки завода – 660 тысяч тонн в год.
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Оренбургская областьБеляевский районОктябрьскийДенис Паслер
 
 
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