https://ria.ru/20240925/parlament-1974530286.html

Акаеву отказали в восстановлении статуса экс-президента Киргизии

Акаеву отказали в восстановлении статуса экс-президента Киргизии - РИА Новости, 25.09.2024

Акаеву отказали в восстановлении статуса экс-президента Киргизии

Парламент Киргизии отказал первому главе республики Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента, сообщили журналистам в пресс-службе законодательного... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:11

2024-09-25T08:11

2024-09-25T13:53

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БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Парламент Киргизии отказал первому главе республики Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента, сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания. Накануне комитет парламента Киргизии по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рекомендовал законодательному собранию отказать Аскару Акаеву в его просьбе о создании депутатской комиссии по возвращению ему статуса экс-президента. "Жогорку Кенеш (парламент - ред.) поддержал это решение и отказал в удовлетворении заявления Аскара Акаева о создании временной депутатской комиссии. Принят соответствующий проект постановления", - сказал представитель пресс-службы. Решение было принято большинством голосов, за отказ в восстановлении статуса проголосовал 71 депутат. Против - двое. Первый глава государства в Киргизии Аскар Акаев в начале сентября обратился в законодательное собрание с просьбой вернуть ему статус экс-президента, который дает неприкосновенность от преследования за деяния, совершенные на посту главы государства, право на пенсию в размере 75% от оклада действующего лидера, право на пожизненную госохрану и другие привилегии. Нынешний президент Киргизии Садыр Жапаров, комментируя просьбу Акаева, тогда заявил, что принятие решения по этому вопросу находится в компетенции парламента и глава государства не намерен вмешиваться в ход рассмотрения. Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов. На родине против него завели уголовные дела, однако в начале января 2023 года они были прекращены за сроком давности.

https://ria.ru/20240907/kirgiziya-1971255789.html

https://ria.ru/20240624/zhaparov-1955044565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киргизия, аскар акаев, садыр жапаров