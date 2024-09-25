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Акаеву отказали в восстановлении статуса экс-президента Киргизии - РИА Новости, 25.09.2024
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08:11 25.09.2024 (обновлено: 13:53 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/parlament-1974530286.html
Акаеву отказали в восстановлении статуса экс-президента Киргизии
Акаеву отказали в восстановлении статуса экс-президента Киргизии - РИА Новости, 25.09.2024
Акаеву отказали в восстановлении статуса экс-президента Киргизии
Парламент Киргизии отказал первому главе республики Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента, сообщили журналистам в пресс-службе законодательного... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:11
2024-09-25T13:53
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БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Парламент Киргизии отказал первому главе республики Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента, сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания. Накануне комитет парламента Киргизии по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рекомендовал законодательному собранию отказать Аскару Акаеву в его просьбе о создании депутатской комиссии по возвращению ему статуса экс-президента. "Жогорку Кенеш (парламент - ред.) поддержал это решение и отказал в удовлетворении заявления Аскара Акаева о создании временной депутатской комиссии. Принят соответствующий проект постановления", - сказал представитель пресс-службы. Решение было принято большинством голосов, за отказ в восстановлении статуса проголосовал 71 депутат. Против - двое. Первый глава государства в Киргизии Аскар Акаев в начале сентября обратился в законодательное собрание с просьбой вернуть ему статус экс-президента, который дает неприкосновенность от преследования за деяния, совершенные на посту главы государства, право на пенсию в размере 75% от оклада действующего лидера, право на пожизненную госохрану и другие привилегии. Нынешний президент Киргизии Садыр Жапаров, комментируя просьбу Акаева, тогда заявил, что принятие решения по этому вопросу находится в компетенции парламента и глава государства не намерен вмешиваться в ход рассмотрения. Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов. На родине против него завели уголовные дела, однако в начале января 2023 года они были прекращены за сроком давности.
https://ria.ru/20240907/kirgiziya-1971255789.html
https://ria.ru/20240624/zhaparov-1955044565.html
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в мире, киргизия, аскар акаев, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Аскар Акаев, Садыр Жапаров
Акаеву отказали в восстановлении статуса экс-президента Киргизии

Парламент Киргизии отказал Акаеву в восстановлении статуса экс-президента

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАскар Акаев
Аскар Акаев - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Аскар Акаев. Архивное фото
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БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Парламент Киргизии отказал первому главе республики Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента, сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания.
Накануне комитет парламента Киргизии по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рекомендовал законодательному собранию отказать Аскару Акаеву в его просьбе о создании депутатской комиссии по возвращению ему статуса экс-президента.
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"Жогорку Кенеш (парламент - ред.) поддержал это решение и отказал в удовлетворении заявления Аскара Акаева о создании временной депутатской комиссии. Принят соответствующий проект постановления", - сказал представитель пресс-службы.
Решение было принято большинством голосов, за отказ в восстановлении статуса проголосовал 71 депутат. Против - двое.
Первый глава государства в Киргизии Аскар Акаев в начале сентября обратился в законодательное собрание с просьбой вернуть ему статус экс-президента, который дает неприкосновенность от преследования за деяния, совершенные на посту главы государства, право на пенсию в размере 75% от оклада действующего лидера, право на пожизненную госохрану и другие привилегии. Нынешний президент Киргизии Садыр Жапаров, комментируя просьбу Акаева, тогда заявил, что принятие решения по этому вопросу находится в компетенции парламента и глава государства не намерен вмешиваться в ход рассмотрения.
Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов. На родине против него завели уголовные дела, однако в начале января 2023 года они были прекращены за сроком давности.
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