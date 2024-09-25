https://ria.ru/20240925/parfenon-1974532865.html

Премьер Греции уверен, что скульптуры Парфенона вернутся на родину

Премьер Греции уверен, что скульптуры Парфенона вернутся на родину - РИА Новости, 25.09.2024

Премьер Греции уверен, что скульптуры Парфенона вернутся на родину

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уверен в том, что скульптуры Парфенона вернутся на родину из Британского музея, и заявил, что Афины ведут переговоры с РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:39

2024-09-25T08:39

2024-09-25T08:40

греция

афины

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АФИНЫ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уверен в том, что скульптуры Парфенона вернутся на родину из Британского музея, и заявил, что Афины ведут переговоры с музеем. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, текст которого распространила пресс-служба премьера. Ведущая сказала, что Мицотакис много общался с директором Британского музея, экс-министром финансов Джорджем Осборном в то время, когда он был участником переговоров, и спросила какова ситуация сейчас. "Во-первых, давайте согласимся, что для мирового культурного наследия важно, чтобы эти скульптуры были выставлены в Афинах как единое целое с теми, что уже существуют, потому что мы говорим о воссоединении, а не о возвращении. Они представляют собой единый памятник. Я приводил такую аналогию: это все равно что разрезать Мону Лизу пополам и поместить половину в Лувр, а половину в Британский музей", - сказал Мицотакис. "Так что я думаю, что в какой-то момент это произойдет, я в этом уверен. Мы ведем добросовестные переговоры с музеем. Я также считаю, что новое британское правительство может быть более открытым, хотя это не их решение, к взаимно согласованному соглашению, которое позволит скульптурам воссоединиться, и все мы сможем увидеть их в тени Парфенона, где им и место. Я считаю, что у нас есть весомые аргументы, и мы будем продолжать настаивать", - сказал премьер. По его словам, он настроен оптимистично. На вопрос о временном горизонте Мицотакис ответил: "Я уже говорил, что мы ждали 200 лет, но есть ощущение срочности в решении этого конкретного вопроса, и он, безусловно, занимает очень важное место в моей личной повестке дня". Скульптуры ПарфенонаБританский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 годы лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Часть скульптур были повреждены и уничтожены, когда их снимали с Парфенона. Впоследствии их выкупил Британский музей. Греция добивается возвращения этих произведений искусства, однако Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение на их вывоз. Греческие ученые заявляли, что никаких разрешений на вывоз скульптур не было - лорду было позволено лишь сделать рисунки мрамора. В феврале 2019 года в музее Акрополя турецкие ученые Зейнеп Айген и Орхан Сакин представили итоги своих многолетних исследований, согласно которым в турецких архивах нет документов, подтверждающих наличие у Элгина разрешения вывезти скульптуры Парфенона из Афин, это доказывает незаконность действий лорда. По словам ученых, "нелегко было получить даже камень из исторических мест империи", и даже для тех, кто получал разрешение на их вывоз, "был риск, власти боялись реакции общества". Требовалось разрешение лично султана на вывоз любого камня, пояснили ученые. Представитель Турции подтвердила эти доводы на сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО в мае 2024 года. Еще одним аргументом британской стороны было то, что Греция не имеет необходимых условий для экспозиции и для сохранения древностей. Специально для того, чтобы разместить в нем скульптуры Парфенона был построен новый Музей Акрополя по проекту швейцарского архитектора Бернара Чуми. Музей открыли в июне 2009 года.

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https://ria.ru/20231129/artefakty-1912601323.html

https://ria.ru/20240512/turtsiya-1945337139.html

https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html

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Дарья Буймова

греция, афины, турция, кириакос мицотакис, джордж осборн, британский музей, юнеско, в мире