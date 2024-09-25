https://ria.ru/20240925/otravlenie-1974589501.html

Родственники красноярской семьи нашли около дома мертвого котенка

Родственники красноярской семьи нашли около дома мертвого котенка - РИА Новости, 25.09.2024

Родственники красноярской семьи нашли около дома мертвого котенка

Родственники отравившейся семьи под Красноярском нашли около дома мертвого котенка домочадцев, биологические материалы животного отправлены на экспертизу,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:10

2024-09-25T13:10

2024-09-25T13:10

происшествия

здоровье - общество

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Родственники отравившейся семьи под Красноярском нашли около дома мертвого котенка домочадцев, биологические материалы животного отправлены на экспертизу, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. "В ходе допросов близких родственников установлено, что у семьи был домашний котёнок, труп которого обнаружен ими около дома 22 сентября, после чего родственники утилизировали его на свалку бытовых отходов. Труп животного обнаружен, назначены и проводятся необходимые исследования", - говорится в сообщении. Как уточнили журналистам в пресс-службе СУСК, от чего умер котенок - пока не ясно, это выяснит экспертиза. В СК отмечают, что следователи продолжают допрос свидетелей и выполнение других следственных действий. Сейчас рассматриваются две основные версии отравления членов семьи – употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля. В среду были выписаны родители погибших детей.

https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974396272.html

https://ria.ru/20240925/otravlenie-1974529683.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае