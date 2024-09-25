https://ria.ru/20240925/otravlenie-1974529683.html

В СК назвали основные версии отравления семьи в Красноярском крае

В СК назвали основные версии отравления семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 25.09.2024

В СК назвали основные версии отравления семьи в Красноярском крае

Следователи продолжают рассматривать две версии отравления членов семьи в Красноярском крае, исследования на опасные вещества в продуктах питания продолжаются,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:07

2024-09-25T08:07

2024-09-25T14:11

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Следователи продолжают рассматривать две версии отравления членов семьи в Красноярском крае, исследования на опасные вещества в продуктах питания продолжаются, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено. По результатам лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели, превышения нормируемых значений не выявлено. Однако основные версии отравления семьи остаются — это употребление продуктов с токсичным веществом и отравление парами инсектицидного аэрозоля."Может быть какое-то вещество, за исключением кадмия, ртути, мышьяка, свинца, по мнению Роспотребнадзора, которые самые опасные вещества и могут повлечь смерть. Но их количество <…> не превышает. Может быть, что-то было еще, что они пока не выявили. Следователи продолжают, <...> сейчас будут проводить на другие вещества", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974416054.html

https://ria.ru/20240925/produkty-1974528942.html

красноярский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае