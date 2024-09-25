Рейтинг@Mail.ru
В СК назвали основные версии отравления семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 25.09.2024 (обновлено: 14:11 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/otravlenie-1974529683.html
В СК назвали основные версии отравления семьи в Красноярском крае
В СК назвали основные версии отравления семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 25.09.2024
В СК назвали основные версии отравления семьи в Красноярском крае
Следователи продолжают рассматривать две версии отравления членов семьи в Красноярском крае, исследования на опасные вещества в продуктах питания продолжаются,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:07
2024-09-25T14:11
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974371559_11:0:989:550_1920x0_80_0_0_95f8056121057e5a93163616380075d3.jpg
КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Следователи продолжают рассматривать две версии отравления членов семьи в Красноярском крае, исследования на опасные вещества в продуктах питания продолжаются, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено. По результатам лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели, превышения нормируемых значений не выявлено. Однако основные версии отравления семьи остаются — это употребление продуктов с токсичным веществом и отравление парами инсектицидного аэрозоля."Может быть какое-то вещество, за исключением кадмия, ртути, мышьяка, свинца, по мнению Роспотребнадзора, которые самые опасные вещества и могут повлечь смерть. Но их количество &lt;…&gt; не превышает. Может быть, что-то было еще, что они пока не выявили. Следователи продолжают, &lt;...&gt; сейчас будут проводить на другие вещества", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974416054.html
https://ria.ru/20240925/produkty-1974528942.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974371559_134:0:867:550_1920x0_80_0_0_be68e918bf1ce259169c84c76bd79e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
В СК назвали основные версии отравления семьи в Красноярском крае

СК: семья в Красноярском крае могла отравиться продуктами или парами инсектицида

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramСледователь СК России у дома в Назаровском районе Красноярского края, в котором отравилась семья
Следователь СК России у дома в Назаровском районе Красноярского края, в котором отравилась семья - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Следователь СК России у дома в Назаровском районе Красноярского края, в котором отравилась семья
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Следователи продолжают рассматривать две версии отравления членов семьи в Красноярском крае, исследования на опасные вещества в продуктах питания продолжаются, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.
Изъятые в доме в Назаровском районе Красноярского края флаконы инсектицидных аэрозольных средств - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Производитель дихлофоса прокомментировал ситуацию с отравлением семьи
24 сентября, 13:31
По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено. По результатам лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели, превышения нормируемых значений не выявлено. Однако основные версии отравления семьи остаются — это употребление продуктов с токсичным веществом и отравление парами инсектицидного аэрозоля.
"Может быть какое-то вещество, за исключением кадмия, ртути, мышьяка, свинца, по мнению Роспотребнадзора, которые самые опасные вещества и могут повлечь смерть. Но их количество <…> не превышает. Может быть, что-то было еще, что они пока не выявили. Следователи продолжают, <...> сейчас будут проводить на другие вещества", — сказал собеседник агентства.
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
СК раскрыл результаты анализа продуктов, которые ела отравившаяся семья
Вчера, 07:51
 
ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Отравление семьи в Красноярском крае
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала