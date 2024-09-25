https://ria.ru/20240925/obysk-1974517965.html

При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег

При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег - РИА Новости, 25.09.2024

При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег

Крупные суммы денег наличными найдены при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, говорится в официальных судебных... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T01:58

2024-09-25T01:58

2024-09-25T02:05

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Крупные суммы денег наличными найдены при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Как следует из материалов, обыски проводились по месту жительства и работы.Ранее сообщалось, что в деле Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, их арестовали,По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.

https://ria.ru/20240829/popov-1969220937.html

https://ria.ru/20240920/bakalchuk-1973881257.html

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тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия