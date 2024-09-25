https://ria.ru/20240925/obysk-1974517965.html
При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег
При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег - РИА Новости, 25.09.2024
При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег
Крупные суммы денег наличными найдены при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, говорится в официальных судебных... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:58
2024-09-25T01:58
2024-09-25T02:05
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954284675_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_5fb2a9a1f16270acac5b48d256b01c94.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Крупные суммы денег наличными найдены при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Как следует из материалов, обыски проводились по месту жительства и работы.Ранее сообщалось, что в деле Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, их арестовали,По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.
https://ria.ru/20240829/popov-1969220937.html
https://ria.ru/20240920/bakalchuk-1973881257.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954284675_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_685bad65613b1c32057817b3c26c9461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег
При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег наличными
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Крупные суммы денег наличными найдены при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов, обыски проводились по месту жительства и работы.
Ранее сообщалось, что в деле Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, их арестовали,
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.