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При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег - РИА Новости, 25.09.2024
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01:58 25.09.2024 (обновлено: 02:05 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/obysk-1974517965.html
При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег
При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег - РИА Новости, 25.09.2024
При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег
Крупные суммы денег наличными найдены при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, говорится в официальных судебных... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:58
2024-09-25T02:05
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Крупные суммы денег наличными найдены при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Как следует из материалов, обыски проводились по месту жительства и работы.Ранее сообщалось, что в деле Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, их арестовали,По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.
https://ria.ru/20240829/popov-1969220937.html
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тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег

При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег наличными

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Крупные суммы денег наличными найдены при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов, обыски проводились по месту жительства и работы.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Обыски по делу экс-замминистра обороны Попова проводят по двум местам
29 августа, 13:55
Ранее сообщалось, что в деле Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, их арестовали,
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Суд рассмотрит ходатайство об обыске в доме Бакальчука
20 сентября, 16:54
 
Тимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминДело замминистра обороны Тимура ИвановаПроисшествия
 
 
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