https://ria.ru/20240925/obstrel-1974533482.html
Гладков рассказал о состоянии пострадавших в Белгородской области детей
Гладков рассказал о состоянии пострадавших в Белгородской области детей - РИА Новости, 25.09.2024
Гладков рассказал о состоянии пострадавших в Белгородской области детей
Кроме двоих детей, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ села Архангельское Белгородской области в понедельник и отправленных в Российскую детскую клиническую... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:49
2024-09-25T08:49
2024-09-25T08:49
специальная военная операция на украине
происшествия
архангельское
белгородская область
москва
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Кроме двоих детей, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ села Архангельское Белгородской области в понедельник и отправленных в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве, в больницу доставили и их маму, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. В понедельник село Архангельское Шебекинского городского округа в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребенок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали. Позже пресс-службе РДКБ РИА Новости сообщили, что двоих детей, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ, доставили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ в Москве, их состояние очень тяжёлое. "Вчера двоих детей и их маму из села Архангельское, которые получили тяжелые ранения накануне, отправили в Москву, в федеральный центр, где им уже оказывается необходимая помощь", - сказал Гладков в видеосообщении. Глава региона добавил, что всего за вторник в Белгородской области пострадали шесть человек, пять из них продолжают находиться в больницах.
https://ria.ru/20240925/bespilotniki-1974527497.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, архангельское, белгородская область, москва, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Архангельское, Белгородская область, Москва, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о состоянии пострадавших в Белгородской области детей
Гладков: двух детей и мать, пострадавших в от обстрела ВСУ, доставили в Москву