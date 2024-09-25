https://ria.ru/20240925/obstrel-1974533482.html

Гладков рассказал о состоянии пострадавших в Белгородской области детей

Гладков рассказал о состоянии пострадавших в Белгородской области детей - РИА Новости, 25.09.2024

Гладков рассказал о состоянии пострадавших в Белгородской области детей

Кроме двоих детей, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ села Архангельское Белгородской области в понедельник и отправленных в Российскую детскую клиническую... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:49

2024-09-25T08:49

2024-09-25T08:49

специальная военная операция на украине

происшествия

архангельское

белгородская область

москва

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Кроме двоих детей, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ села Архангельское Белгородской области в понедельник и отправленных в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве, в больницу доставили и их маму, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. В понедельник село Архангельское Шебекинского городского округа в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребенок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали. Позже пресс-службе РДКБ РИА Новости сообщили, что двоих детей, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ, доставили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ в Москве, их состояние очень тяжёлое. "Вчера двоих детей и их маму из села Архангельское, которые получили тяжелые ранения накануне, отправили в Москву, в федеральный центр, где им уже оказывается необходимая помощь", - сказал Гладков в видеосообщении. Глава региона добавил, что всего за вторник в Белгородской области пострадали шесть человек, пять из них продолжают находиться в больницах.

https://ria.ru/20240925/bespilotniki-1974527497.html

https://ria.ru/20240924/belgorod-1974443706.html

архангельское

белгородская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, архангельское, белгородская область, москва, вячеслав гладков, вооруженные силы украины