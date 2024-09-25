https://ria.ru/20240925/oborudovanie-1974578688.html
Нефтегазовое оборудование покажут под брендом Made in Russia на KIOGE 2024
Нефтегазовое оборудование покажут под брендом Made in Russia на KIOGE 2024 - РИА Новости, 25.09.2024
Нефтегазовое оборудование покажут под брендом Made in Russia на KIOGE 2024
Одна из наиболее авторитетных международных площадок для компаний, занимающихся добычей, транспортировкой углеводородов, инфраструктурой нефтегазовых проектов - РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:30
2024-09-25T12:30
2024-09-25T12:30
экономика
казахстан
россия
алма-ата
казмунайгаз
бренд сделано в россии (made in russia)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Одна из наиболее авторитетных международных площадок для компаний, занимающихся добычей, транспортировкой углеводородов, инфраструктурой нефтегазовых проектов - 29-я Международная выставка и конференция "Нефть и Газ" (KIOGE) - открылась 25 сентября в Алма-Ате, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Национальная экспозиция под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), стала одной из самых масштабных на KIOGE в этом году. На площади в 858 квадратных метров в 10 и 11 павильонах Казахстанского центра делового сотрудничества "Атакент" представлена продукция 47 российских производителей", - говорится в сообщении.В первые часы работы площадки экспозицию Made in Russia посетили министр энергетики Республики Казахстан Алмаcадам Саткалиев, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мохамед Аль-Мазруи и представители ведущих нефтегазовых компаний Казахстана.Под брендом Made in Russia гости выставки могут найти самую разнообразную продукцию, отличающуюся надежностью и высоким качеством: от электрических гидростанций и гидравлических ключей, пакерно-якорного оборудования и скважинных фильтров до газовых хроматогрофов и измерительных комплексов. На стенде, например, представлены система контроля параметров бурения, оборудование для закачивания скважин, дефектоскоп стальных канатов, контроллер учета топлива и многие другие передовые разработки и зарекомендовавшие себя технологии.При поддержке РЭЦ российские компании проведут деловые переговоры с заинтересованными казахскими организациями. Уже запланировано более 200 b2b-встреч, которые позволят компаниям из России и Казахстана наладить контакты и обсудить возможности сотрудничества.Напомним, на предыдущей выставке KIOGE в 2022 году при поддержке РЭЦ свою продукцию представили 42 российские компании. По итогам участия в выставке экспортеры заключили контракты на сумму свыше 466 миллионов рублей.Выставка KIOGE является одним из важнейших событий для нефтегазового сектора, ее цель - освещение и обсуждение вопросов и актуальных тем нефтегазовой отрасли Казахстана, внедрение "умных" технологий, цифровизация нефтедобывающих процессов. С момента основания KIOGE проводится под патронажем и при активном участии министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана и национальной компании "КазМунайГаз".Выставка продлится до 27 сентября.Узнать больше об участии в составе коллективных экспозиций Made in Russia при поддержке РЭЦ и подобрать мероприятие для себя российские компании могут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия". Для поиска подходящего события доступны фильтры по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. На карточке каждого мероприятия содержится вся необходимая информация для экспортера: отрасль, даты проведения и регистрации, а также сведения о софинансировании затрат.
https://ria.ru/20240925/forum-1974576846.html
https://ria.ru/20240925/rets-1974575194.html
казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, россия, алма-ата, казмунайгаз, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Казахстан, Россия, Алма-Ата, Казмунайгаз, Бренд Сделано в России (Made in Russia), Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Одна из наиболее авторитетных международных площадок для компаний, занимающихся добычей, транспортировкой углеводородов, инфраструктурой нефтегазовых проектов - 29-я Международная выставка и конференция "Нефть и Газ" (KIOGE) - открылась 25 сентября в Алма-Ате, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Национальная экспозиция под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), стала одной из самых масштабных на KIOGE в этом году. На площади в 858 квадратных метров в 10 и 11 павильонах Казахстанского центра делового сотрудничества "Атакент" представлена продукция 47 российских производителей", - говорится в сообщении.
В первые часы работы площадки экспозицию Made in Russia посетили министр энергетики Республики Казахстан Алмаcадам Саткалиев, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ
Сухейль Мохамед Аль-Мазруи и представители ведущих нефтегазовых компаний Казахстана
.
Под брендом Made in Russia гости выставки могут найти самую разнообразную продукцию, отличающуюся надежностью и высоким качеством: от электрических гидростанций и гидравлических ключей, пакерно-якорного оборудования и скважинных фильтров до газовых хроматогрофов и измерительных комплексов. На стенде, например, представлены система контроля параметров бурения, оборудование для закачивания скважин, дефектоскоп стальных канатов, контроллер учета топлива и многие другие передовые разработки и зарекомендовавшие себя технологии.
При поддержке РЭЦ российские компании проведут деловые переговоры с заинтересованными казахскими организациями. Уже запланировано более 200 b2b-встреч, которые позволят компаниям из России и Казахстана наладить контакты и обсудить возможности сотрудничества.
Напомним, на предыдущей выставке KIOGE в 2022 году при поддержке РЭЦ свою продукцию представили 42 российские компании. По итогам участия в выставке экспортеры заключили контракты на сумму свыше 466 миллионов рублей.
Выставка KIOGE является одним из важнейших событий для нефтегазового сектора, ее цель - освещение и обсуждение вопросов и актуальных тем нефтегазовой отрасли Казахстана, внедрение "умных" технологий, цифровизация нефтедобывающих процессов. С момента основания KIOGE проводится под патронажем и при активном участии министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана и национальной компании "КазМунайГаз
".
Выставка продлится до 27 сентября.
Узнать больше об участии в составе коллективных экспозиций Made in Russia при поддержке РЭЦ и подобрать мероприятие для себя российские компании могут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия". Для поиска подходящего события доступны фильтры по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. На карточке каждого мероприятия содержится вся необходимая информация для экспортера: отрасль, даты проведения и регистрации, а также сведения о софинансировании затрат.