https://ria.ru/20240925/oborudovanie-1974578688.html

Нефтегазовое оборудование покажут под брендом Made in Russia на KIOGE 2024

Нефтегазовое оборудование покажут под брендом Made in Russia на KIOGE 2024 - РИА Новости, 25.09.2024

Нефтегазовое оборудование покажут под брендом Made in Russia на KIOGE 2024

Одна из наиболее авторитетных международных площадок для компаний, занимающихся добычей, транспортировкой углеводородов, инфраструктурой нефтегазовых проектов - РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:30

2024-09-25T12:30

2024-09-25T12:30

экономика

казахстан

россия

алма-ата

казмунайгаз

бренд сделано в россии (made in russia)

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Одна из наиболее авторитетных международных площадок для компаний, занимающихся добычей, транспортировкой углеводородов, инфраструктурой нефтегазовых проектов - 29-я Международная выставка и конференция "Нефть и Газ" (KIOGE) - открылась 25 сентября в Алма-Ате, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Национальная экспозиция под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), стала одной из самых масштабных на KIOGE в этом году. На площади в 858 квадратных метров в 10 и 11 павильонах Казахстанского центра делового сотрудничества "Атакент" представлена продукция 47 российских производителей", - говорится в сообщении.В первые часы работы площадки экспозицию Made in Russia посетили министр энергетики Республики Казахстан Алмаcадам Саткалиев, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мохамед Аль-Мазруи и представители ведущих нефтегазовых компаний Казахстана.Под брендом Made in Russia гости выставки могут найти самую разнообразную продукцию, отличающуюся надежностью и высоким качеством: от электрических гидростанций и гидравлических ключей, пакерно-якорного оборудования и скважинных фильтров до газовых хроматогрофов и измерительных комплексов. На стенде, например, представлены система контроля параметров бурения, оборудование для закачивания скважин, дефектоскоп стальных канатов, контроллер учета топлива и многие другие передовые разработки и зарекомендовавшие себя технологии.При поддержке РЭЦ российские компании проведут деловые переговоры с заинтересованными казахскими организациями. Уже запланировано более 200 b2b-встреч, которые позволят компаниям из России и Казахстана наладить контакты и обсудить возможности сотрудничества.Напомним, на предыдущей выставке KIOGE в 2022 году при поддержке РЭЦ свою продукцию представили 42 российские компании. По итогам участия в выставке экспортеры заключили контракты на сумму свыше 466 миллионов рублей.Выставка KIOGE является одним из важнейших событий для нефтегазового сектора, ее цель - освещение и обсуждение вопросов и актуальных тем нефтегазовой отрасли Казахстана, внедрение "умных" технологий, цифровизация нефтедобывающих процессов. С момента основания KIOGE проводится под патронажем и при активном участии министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана и национальной компании "КазМунайГаз".Выставка продлится до 27 сентября.Узнать больше об участии в составе коллективных экспозиций Made in Russia при поддержке РЭЦ и подобрать мероприятие для себя российские компании могут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия". Для поиска подходящего события доступны фильтры по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. На карточке каждого мероприятия содержится вся необходимая информация для экспортера: отрасль, даты проведения и регистрации, а также сведения о софинансировании затрат.

https://ria.ru/20240925/forum-1974576846.html

https://ria.ru/20240925/rets-1974575194.html

казахстан

россия

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, казахстан, россия, алма-ата, казмунайгаз, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)