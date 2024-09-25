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В Нижнем Новгороде успешно прооперировали раненого кота - РИА Новости, 25.09.2024
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14:10 25.09.2024 (обновлено: 14:24 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/novgorod-1974607976.html
В Нижнем Новгороде успешно прооперировали раненого кота
В Нижнем Новгороде успешно прооперировали раненого кота - РИА Новости, 25.09.2024
В Нижнем Новгороде успешно прооперировали раненого кота
Ветеринары Нижнего Новгорода успешно прооперировали уличного кота, в теле которого было обнаружено несколько пуль, сообщает городское Госветуправление. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:10
2024-09-25T14:24
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Ветеринары Нижнего Новгорода успешно прооперировали уличного кота, в теле которого было обнаружено несколько пуль, сообщает городское Госветуправление. Ранее прохожие принесли в госветклинику Приокского района раненного бездомного кота. Ветеринары после проведения рентгена обнаружили в теле животного несколько пуль. Районная госветклиника опубликовала в своей группе ВКонтакте кадры, на которых видны извлеченные из тела кота пули, предположительно, выпущенные из пневматического оружия. "Начальник госветклиники Олег Каманов‍ извлек инородные предметы из тела питомца. Операция прошла успешно", - говорится в сообщении. На данный момент нет информации о стрелявшем в кота.
https://ria.ru/20240924/ekaterinburg-1974435107.html
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нижний новгород, происшествия, россия
Нижний Новгород, Происшествия, Россия
В Нижнем Новгороде успешно прооперировали раненого кота

Ветеринары в Нижнем Новгороде успешно прооперировали раненого уличного кота

© Фото : Государственное ветеринарное управление Нижнего Новгорода/TelegramВетеринары Нижнего Новгорода успешно прооперировали уличного кота, в теле которого было обнаружено несколько пуль. 24 сентября 2024
Ветеринары Нижнего Новгорода успешно прооперировали уличного кота, в теле которого было обнаружено несколько пуль. 24 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Государственное ветеринарное управление Нижнего Новгорода/Telegram
Ветеринары Нижнего Новгорода успешно прооперировали уличного кота, в теле которого было обнаружено несколько пуль. 24 сентября 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Ветеринары Нижнего Новгорода успешно прооперировали уличного кота, в теле которого было обнаружено несколько пуль, сообщает городское Госветуправление.
Ранее прохожие принесли в госветклинику Приокского района раненного бездомного кота. Ветеринары после проведения рентгена обнаружили в теле животного несколько пуль. Районная госветклиника опубликовала в своей группе ВКонтакте кадры, на которых видны извлеченные из тела кота пули, предположительно, выпущенные из пневматического оружия.
"Начальник госветклиники Олег Каманов‍ извлек инородные предметы из тела питомца. Операция прошла успешно", - говорится в сообщении.
На данный момент нет информации о стрелявшем в кота.
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Под Екатеринбургом нашли кота с пробитой стрелой головой
24 сентября, 14:50
 
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