https://ria.ru/20240925/novgorod-1974607976.html

В Нижнем Новгороде успешно прооперировали раненого кота

В Нижнем Новгороде успешно прооперировали раненого кота - РИА Новости, 25.09.2024

В Нижнем Новгороде успешно прооперировали раненого кота

Ветеринары Нижнего Новгорода успешно прооперировали уличного кота, в теле которого было обнаружено несколько пуль, сообщает городское Госветуправление. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:10

2024-09-25T14:10

2024-09-25T14:24

нижний новгород

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974612271_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5628ed1f0aea10cc3de2f61076948f89.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Ветеринары Нижнего Новгорода успешно прооперировали уличного кота, в теле которого было обнаружено несколько пуль, сообщает городское Госветуправление. Ранее прохожие принесли в госветклинику Приокского района раненного бездомного кота. Ветеринары после проведения рентгена обнаружили в теле животного несколько пуль. Районная госветклиника опубликовала в своей группе ВКонтакте кадры, на которых видны извлеченные из тела кота пули, предположительно, выпущенные из пневматического оружия. "Начальник госветклиники Олег Каманов‍ извлек инородные предметы из тела питомца. Операция прошла успешно", - говорится в сообщении. На данный момент нет информации о стрелявшем в кота.

https://ria.ru/20240924/ekaterinburg-1974435107.html

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, происшествия, россия