В Нижнем Новгороде успешно прооперировали раненого кота
Ветеринары в Нижнем Новгороде успешно прооперировали раненого уличного кота
© Фото : Государственное ветеринарное управление Нижнего Новгорода/TelegramВетеринары Нижнего Новгорода успешно прооперировали уличного кота, в теле которого было обнаружено несколько пуль. 24 сентября 2024
Ветеринары Нижнего Новгорода успешно прооперировали уличного кота, в теле которого было обнаружено несколько пуль. 24 сентября 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Ветеринары Нижнего Новгорода успешно прооперировали уличного кота, в теле которого было обнаружено несколько пуль, сообщает городское Госветуправление.
Ранее прохожие принесли в госветклинику Приокского района раненного бездомного кота. Ветеринары после проведения рентгена обнаружили в теле животного несколько пуль. Районная госветклиника опубликовала в своей группе ВКонтакте кадры, на которых видны извлеченные из тела кота пули, предположительно, выпущенные из пневматического оружия.
"Начальник госветклиники Олег Каманов извлек инородные предметы из тела питомца. Операция прошла успешно", - говорится в сообщении.
На данный момент нет информации о стрелявшем в кота.
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