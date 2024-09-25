https://ria.ru/20240925/nechaev-1974616094.html

Посол Нечаев рассказал о спекуляциях вокруг подрыва "Северных потоков"

Посол Нечаев рассказал о спекуляциях вокруг подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 25.09.2024

Посол Нечаев рассказал о спекуляциях вокруг подрыва "Северных потоков"

Многочисленные запросы РФ по дипломатическим каналам касательно подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" остались без ответа, при этом в СМИ... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:35

2024-09-25T14:35

2024-09-25T14:44

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Многочисленные запросы РФ по дипломатическим каналам касательно подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" остались без ответа, при этом в СМИ вбрасываются абсурдные спекуляции с целью отвлечения внимания от реальных заказчиков и исполнителей терактов, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. "Наши многочисленные обращения по дипломатическим каналам, запросы о правовой помощи, призывы в рамках международных организаций, включая Совет Безопасности ООН, остаются без ответа по существу. Формальные отписки предлагают нам ждать дальше, доверившись посулам о "беспристрастности и независимости" следствия. Параллельно в СМИ запускаются абсурдные спекуляции, явно призванные отвлечь внимание общественности от истинных заказчиков и исполнителей терактов", - говорится в заявлении посла, опубликованном на сайте дипмиссии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.

https://ria.ru/20240908/sholts-1971436543.html

https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, европа, сергей нечаев (дипломат), дмитрий песков, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2