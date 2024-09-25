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Посол Нечаев назвал последствия подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 25.09.2024
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14:20 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/nechaev-1974610765.html
Посол Нечаев назвал последствия подрыва "Северных потоков"
Посол Нечаев назвал последствия подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 25.09.2024
Посол Нечаев назвал последствия подрыва "Северных потоков"
Подрыв "Северных потоков" привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде и разорвал энергетическое сотрудничество России и Германии, заявил... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:20
2024-09-25T14:20
россия
германия
европа
сергей нечаев (дипломат)
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде и разорвал энергетическое сотрудничество России и Германии, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. "Прошло ровно два года с момента беспрецедентного террористического акта на крупнейших объектах европейской энергетической инфраструктуры – газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Он нанёс колоссальный ущерб окружающей среде, привёл к огромным убыткам инвесторов, разорвал энергетические связи между Россией и Германией, служившие образцом взаимовыгодного сотрудничества в течение десятилетий", - говорится в заявлении дипломата. По его словам, очевидно, что опаснейший прецедент – диверсия против объекта критической инфраструктуры – не должен остаться безнаказанным. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240920/mid-1973774013.html
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россия, германия, европа, сергей нечаев (дипломат), дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Россия, Германия, Европа, Сергей Нечаев (дипломат), Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Посол Нечаев назвал последствия подрыва "Северных потоков"

Нечаев: подрыв "Северных потоков" разорвал сотрудничество России и Германии

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде и разорвал энергетическое сотрудничество России и Германии, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Прошло ровно два года с момента беспрецедентного террористического акта на крупнейших объектах европейской энергетической инфраструктуры – газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Он нанёс колоссальный ущерб окружающей среде, привёл к огромным убыткам инвесторов, разорвал энергетические связи между Россией и Германией, служившие образцом взаимовыгодного сотрудничества в течение десятилетий", - говорится в заявлении дипломата.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В МИД заявили об отказе Запада сотрудничать по делу о "Северных потоках"
20 сентября, 10:20
По его словам, очевидно, что опаснейший прецедент – диверсия против объекта критической инфраструктуры – не должен остаться безнаказанным.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Турецкое СМИ выдвинуло свою версию взрывов на "Северных потоках"
31 августа, 13:27
 
РоссияГерманияЕвропаСергей Нечаев (дипломат)Дмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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