https://ria.ru/20240925/nechaev-1974610765.html

Посол Нечаев назвал последствия подрыва "Северных потоков"

Посол Нечаев назвал последствия подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 25.09.2024

Посол Нечаев назвал последствия подрыва "Северных потоков"

Подрыв "Северных потоков" привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде и разорвал энергетическое сотрудничество России и Германии, заявил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:20

2024-09-25T14:20

2024-09-25T14:20

россия

германия

европа

сергей нечаев (дипломат)

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде и разорвал энергетическое сотрудничество России и Германии, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. "Прошло ровно два года с момента беспрецедентного террористического акта на крупнейших объектах европейской энергетической инфраструктуры – газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Он нанёс колоссальный ущерб окружающей среде, привёл к огромным убыткам инвесторов, разорвал энергетические связи между Россией и Германией, служившие образцом взаимовыгодного сотрудничества в течение десятилетий", - говорится в заявлении дипломата. По его словам, очевидно, что опаснейший прецедент – диверсия против объекта критической инфраструктуры – не должен остаться безнаказанным. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240920/mid-1973774013.html

https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html

россия

германия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, европа, сергей нечаев (дипломат), дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2