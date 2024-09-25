Посол Нечаев назвал последствия подрыва "Северных потоков"
Нечаев: подрыв "Северных потоков" разорвал сотрудничество России и Германии
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде и разорвал энергетическое сотрудничество России и Германии, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Прошло ровно два года с момента беспрецедентного террористического акта на крупнейших объектах европейской энергетической инфраструктуры – газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Он нанёс колоссальный ущерб окружающей среде, привёл к огромным убыткам инвесторов, разорвал энергетические связи между Россией и Германией, служившие образцом взаимовыгодного сотрудничества в течение десятилетий", - говорится в заявлении дипломата.
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По его словам, очевидно, что опаснейший прецедент – диверсия против объекта критической инфраструктуры – не должен остаться безнаказанным.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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