https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974515090.html

Небензя назвал киевский "план победы" нереалистичным

Небензя назвал киевский "план победы" нереалистичным - РИА Новости, 25.09.2024

Небензя назвал киевский "план победы" нереалистичным

Киеву нужно "как можно быстрее" принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным "планам победы", заявил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T00:36

2024-09-25T00:36

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Киеву нужно "как можно быстрее" принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным "планам победы", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, не столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы. Для этого ему следует как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного регулирования украинского кризиса, а не скатываться все время к каким-то нереалистичным ультиматумам, планам победы и тому подобное", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.

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россия, киев, украина, василий небензя, оон, дмитрий песков, в мире