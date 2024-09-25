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Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН
Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН
Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с "протянутой рукой", пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте, заявил... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T00:27
2024-09-25T00:27
2024-09-25T00:28
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с "протянутой рукой", пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
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нью-йорк (город), владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, василий небензя, россия, украина, в мире
Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Василий Небензя, Россия, Украина, В мире
Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН
Небензя: Зеленский на ГА ООН пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте