Рейтинг@Mail.ru
Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 25.09.2024 (обновлено: 00:28 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514705.html
Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН
Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН
Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с "протянутой рукой", пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте, заявил... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T00:27
2024-09-25T00:28
нью-йорк (город)
владимир зеленский
оон
генеральная ассамблея оон
василий небензя
россия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974370469_0:0:2894:1629_1920x0_80_0_0_2cb609f397a02d0005fe07e85aad3100.jpg
ООН, 25 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с "протянутой рукой", пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974513734.html
нью-йорк (город)
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974370469_273:0:2845:1929_1920x0_80_0_0_e1f7c5776bf53fedb158cfa46bde8d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, василий небензя, россия, украина, в мире
Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Василий Небензя, Россия, Украина, В мире
Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН

Небензя: Зеленский на ГА ООН пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте

© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с "протянутой рукой", пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Украинская армия оказалась на грани полного разгрома, заявил Небензя
00:06
 
Нью-Йорк (город)Владимир ЗеленскийООНГенеральная Ассамблея ООНВасилий НебензяРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала