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Украинская армия оказалась на грани полного разгрома, заявил Небензя - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 25.09.2024 (обновлено: 00:54 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974513734.html
Украинская армия оказалась на грани полного разгрома, заявил Небензя
Украинская армия оказалась на грани полного разгрома, заявил Небензя - РИА Новости, 25.09.2024
Украинская армия оказалась на грани полного разгрома, заявил Небензя
Украинская армия, несмотря на "обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных", оказалась на грани полного разгрома, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T00:06
2024-09-25T00:54
специальная военная операция на украине
оон
россия
киев
василий небензя
в мире
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Украинская армия, несмотря на "обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных", оказалась на грани полного разгрома, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя."Несмотря на обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, снабжение развединформацией, целями наведения, отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада в конфликте с целью нанести России - жизнями украинцев - стратегическое поражение, украинская армия сегодня оказалась на грани полного разгрома", – сказал дипломат.На это, добавил постпред, указывают военные сводки, свидетельствующие о стремительном обрушении оборонительных линий ВСУ, на возведение которых потребовалось почти восемь лет.Владимир Зеленский, отметил Небензя, приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с "протянутой рукой", в попытке убедить Запад поднять ставки в конфликте, чтобы тот отправил "умирать за Украину своих сыновей".Постпред призвал Киев "как можно быстрее" принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным "планам победы"."Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, не столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы", – добавил дипломат.Зеленский, выступая ранее на заседании Совбеза ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, в своем выступлении он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.Ранее во вторник Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что его так называемый план победы Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, этот план направлен на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее высказывания Зеленского о его плане, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей
https://ria.ru/20240923/vsu-1974227915.html
https://ria.ru/20240924/nebenzya-1974508676.html
https://ria.ru/20240924/rogov-1974503967.html
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оон, россия, киев, василий небензя, в мире
Специальная военная операция на Украине, ООН, Россия, Киев, Василий Небензя, В мире
Украинская армия оказалась на грани полного разгрома, заявил Небензя

Небензя: ВСУ, несмотря на поставки оружия, оказались на грани полного разгрома

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ. Архивное фото
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Украинская армия, несмотря на "обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных", оказалась на грани полного разгрома, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
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"Несмотря на обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, снабжение развединформацией, целями наведения, отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада в конфликте с целью нанести России - жизнями украинцев - стратегическое поражение, украинская армия сегодня оказалась на грани полного разгрома", – сказал дипломат.
На это, добавил постпред, указывают военные сводки, свидетельствующие о стремительном обрушении оборонительных линий ВСУ, на возведение которых потребовалось почти восемь лет.
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23 сентября, 13:11
Владимир Зеленский, отметил Небензя, приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с "протянутой рукой", в попытке убедить Запад поднять ставки в конфликте, чтобы тот отправил "умирать за Украину своих сыновей".
Постпред призвал Киев "как можно быстрее" принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным "планам победы".
"Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, не столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы", – добавил дипломат.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Небензя заявил, что страны Запада предоставили Киеву "концертную площадку"
Вчера, 22:19
Зеленский, выступая ранее на заседании Совбеза ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, в своем выступлении он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.
Ранее во вторник Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что его так называемый план победы Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, этот план направлен на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее высказывания Зеленского о его плане, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
ВС России зашли на окраины Угледара, заявил Рогов
Вчера, 20:53
 
Специальная военная операция на УкраинеООНРоссияКиевВасилий НебензяВ мире
 
 
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