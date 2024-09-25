https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974513734.html

Украинская армия оказалась на грани полного разгрома, заявил Небензя

Украинская армия оказалась на грани полного разгрома, заявил Небензя - РИА Новости, 25.09.2024

Украинская армия оказалась на грани полного разгрома, заявил Небензя

Украинская армия, несмотря на "обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных", оказалась на грани полного разгрома, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T00:06

2024-09-25T00:06

2024-09-25T00:54

специальная военная операция на украине

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Украинская армия, несмотря на "обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных", оказалась на грани полного разгрома, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя."Несмотря на обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, снабжение развединформацией, целями наведения, отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада в конфликте с целью нанести России - жизнями украинцев - стратегическое поражение, украинская армия сегодня оказалась на грани полного разгрома", – сказал дипломат.На это, добавил постпред, указывают военные сводки, свидетельствующие о стремительном обрушении оборонительных линий ВСУ, на возведение которых потребовалось почти восемь лет.Владимир Зеленский, отметил Небензя, приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с "протянутой рукой", в попытке убедить Запад поднять ставки в конфликте, чтобы тот отправил "умирать за Украину своих сыновей".Постпред призвал Киев "как можно быстрее" принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным "планам победы"."Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, не столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы", – добавил дипломат.Зеленский, выступая ранее на заседании Совбеза ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, в своем выступлении он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.Ранее во вторник Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что его так называемый план победы Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, этот план направлен на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее высказывания Зеленского о его плане, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей

https://ria.ru/20240923/vsu-1974227915.html

https://ria.ru/20240924/nebenzya-1974508676.html

https://ria.ru/20240924/rogov-1974503967.html

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