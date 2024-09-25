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Испытания искусственной человеческой кожи начнутся в 2025 году - РИА Новости, 25.09.2024
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Наука
 
11:25 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/nauka-1974558683.html
Испытания искусственной человеческой кожи начнутся в 2025 году
Испытания искусственной человеческой кожи начнутся в 2025 году - РИА Новости, 25.09.2024
Испытания искусственной человеческой кожи начнутся в 2025 году
Клинические испытания разработанной в России искусственной кожи человека планируется начать уже в 2025 году, на этапе доклиники разработка показывает хорошие... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:25
2024-09-25T11:25
технологии
россия
курчатовский институт
наука
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НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Клинические испытания разработанной в России искусственной кожи человека планируется начать уже в 2025 году, на этапе доклиники разработка показывает хорошие результаты, сообщил во вторник замруководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий по научной работе НИЦ "Курчатовский институт" Раиф Василов. "Ведется работа по искусственной коже… Я думаю, по тем планах, которые у нас есть, первая фаза (клинических испытания – ред.) уже возможна будет где-то через год", - сказал он журналистам в кулуарах российского биотехнологического форума OpenBio. Василов пояснил, что Курчатовский институт работает в этом направлении с ведущими российскими хирургическими и трансплантационными центрами и изделия из искусственной кожи на стадии предклинических исследований прошли "хорошую обкатку" и показали эффективность. "Это клеточная технология, использование самих клеток, и второе – это использование различных полимеров, то есть создание матриксов, в которые встраиваются эти клетки. Это комбинированные вещи. Сейчас мы проверяли их действие на животных, но понятно, что они работают и на людях тоже. Это очень эффективные препараты", - сказал ученый. Василов пояснил, что работающие над созданием искусственной кожи специалисты не совершают революцию, но работают в этом направлении "на уровне самых продвинутых технологий".
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технологии, россия, курчатовский институт
Технологии, Россия, Курчатовский институт, Наука
Испытания искусственной человеческой кожи начнутся в 2025 году

Курчатовский институт: испытания искусственной человеческой кожи начнут в 2025

© iStock.com / sanjeriУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© iStock.com / sanjeri
Ученый в лаборатории . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Клинические испытания разработанной в России искусственной кожи человека планируется начать уже в 2025 году, на этапе доклиники разработка показывает хорошие результаты, сообщил во вторник замруководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий по научной работе НИЦ "Курчатовский институт" Раиф Василов.
"Ведется работа по искусственной коже… Я думаю, по тем планах, которые у нас есть, первая фаза (клинических испытания – ред.) уже возможна будет где-то через год", - сказал он журналистам в кулуарах российского биотехнологического форума OpenBio.
Василов пояснил, что Курчатовский институт работает в этом направлении с ведущими российскими хирургическими и трансплантационными центрами и изделия из искусственной кожи на стадии предклинических исследований прошли "хорошую обкатку" и показали эффективность.
"Это клеточная технология, использование самих клеток, и второе – это использование различных полимеров, то есть создание матриксов, в которые встраиваются эти клетки. Это комбинированные вещи. Сейчас мы проверяли их действие на животных, но понятно, что они работают и на людях тоже. Это очень эффективные препараты", - сказал ученый.
Василов пояснил, что работающие над созданием искусственной кожи специалисты не совершают революцию, но работают в этом направлении "на уровне самых продвинутых технологий".
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НаукаТехнологииРоссияКурчатовский институт
 
 
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