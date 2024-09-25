https://ria.ru/20240925/nato-1974659306.html

НАТО готовит план транспортировки раненых на случай войны с Россией

НАТО готовит план транспортировки раненых на случай войны с Россией - РИА Новости, 25.09.2024

НАТО готовит план транспортировки раненых на случай войны с Россией

НАТО разрабатывает план транспортировки раненых военнослужащих на случай военного столкновения с Россией, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:35

2024-09-25T17:35

2024-09-25T17:35

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. НАТО разрабатывает план транспортировки раненых военнослужащих на случай военного столкновения с Россией, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Соллфранка. "НАТО планирует координировать транспортировку большого числа раненых военных с передовой в случае войны с Россией, в том числе с помощью санитарных поездов, поскольку эвакуация по воздуху может оказаться невозможной", - говорится в сообщении. По словам собеседника агентства, сценарий эвакуации в случае конфликта с РФ отличался бы от опыта членов альянса в Афганистане и Ираке. Так, Соллфранк заявил, что при военном противостоянии с Россией зона боевых действий, вероятно, была бы гораздо больше, количество раненых было бы больше, при этом западные военнослужащие столкнулись бы с отсутствием превосходства в воздухе вблизи линии фронта. Одним из решений при координации транспортировки раненых мог бы стать "военно-медицинский Шенген", который предусматривал бы свободное перемещение ряда лекарственных средств, в том числе наркотических препаратов и сильных обезболивающих, сказал представитель НАТО. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240330/nato-1936778944.html

https://ria.ru/20240725/nato-1961949830.html

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россия, москва, афганистан, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире