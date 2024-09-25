Рейтинг@Mail.ru
НАТО готовит план транспортировки раненых на случай войны с Россией - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/nato-1974659306.html
НАТО готовит план транспортировки раненых на случай войны с Россией
НАТО готовит план транспортировки раненых на случай войны с Россией - РИА Новости, 25.09.2024
НАТО готовит план транспортировки раненых на случай войны с Россией
НАТО разрабатывает план транспортировки раненых военнослужащих на случай военного столкновения с Россией, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:35
2024-09-25T17:35
россия
москва
афганистан
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c6efa0a7b3bf6a65a5c186b5e7fe7bc.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. НАТО разрабатывает план транспортировки раненых военнослужащих на случай военного столкновения с Россией, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Соллфранка. "НАТО планирует координировать транспортировку большого числа раненых военных с передовой в случае войны с Россией, в том числе с помощью санитарных поездов, поскольку эвакуация по воздуху может оказаться невозможной", - говорится в сообщении. По словам собеседника агентства, сценарий эвакуации в случае конфликта с РФ отличался бы от опыта членов альянса в Афганистане и Ираке. Так, Соллфранк заявил, что при военном противостоянии с Россией зона боевых действий, вероятно, была бы гораздо больше, количество раненых было бы больше, при этом западные военнослужащие столкнулись бы с отсутствием превосходства в воздухе вблизи линии фронта. Одним из решений при координации транспортировки раненых мог бы стать "военно-медицинский Шенген", который предусматривал бы свободное перемещение ряда лекарственных средств, в том числе наркотических препаратов и сильных обезболивающих, сказал представитель НАТО. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240330/nato-1936778944.html
https://ria.ru/20240725/nato-1961949830.html
россия
москва
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474453_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_d481438eb0aac0b1e9779929f1741614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, афганистан, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Москва, Афганистан, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
НАТО готовит план транспортировки раненых на случай войны с Россией

Reuters: НАТО разрабатывает план транспортировки раненых для войны с Россией

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. НАТО разрабатывает план транспортировки раненых военнослужащих на случай военного столкновения с Россией, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Соллфранка.
"НАТО планирует координировать транспортировку большого числа раненых военных с передовой в случае войны с Россией, в том числе с помощью санитарных поездов, поскольку эвакуация по воздуху может оказаться невозможной", - говорится в сообщении.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
НАТО не увидела прямой угрозы от России для стран — членов альянса
30 марта, 08:32
По словам собеседника агентства, сценарий эвакуации в случае конфликта с РФ отличался бы от опыта членов альянса в Афганистане и Ираке. Так, Соллфранк заявил, что при военном противостоянии с Россией зона боевых действий, вероятно, была бы гораздо больше, количество раненых было бы больше, при этом западные военнослужащие столкнулись бы с отсутствием превосходства в воздухе вблизи линии фронта.
Одним из решений при координации транспортировки раненых мог бы стать "военно-медицинский Шенген", который предусматривал бы свободное перемещение ряда лекарственных средств, в том числе наркотических препаратов и сильных обезболивающих, сказал представитель НАТО.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Специалисты НАТО определили признаки "российского вторжения"
25 июля, 14:41
 
РоссияМоскваАфганистанВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала