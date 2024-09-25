https://ria.ru/20240925/napadenie-1974553228.html
Саратовца задержали по делу о нападении на начальника центра занятости
Саратовца задержали по делу о нападении на начальника центра занятости - РИА Новости, 25.09.2024
Саратовца задержали по делу о нападении на начальника центра занятости
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения с ножом на начальника территориального центра занятости населения по Ершовскому району Саратовской области,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:47
2024-09-25T10:47
2024-09-25T10:47
происшествия
россия
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения с ножом на начальника территориального центра занятости населения по Ершовскому району Саратовской области, подозреваемый задержан, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Ранее в главке сообщили, что утром во вторник посетитель госучреждения в городе Ершове в ходе конфликта напал на руководителя учреждения, которого впоследствии доставили в больницу с колото-резаной раной. В министерстве труда и социальной защиты региона пояснили РИА Новости, что пострадал начальник территориального центра занятости населения по Ершовскому району Дмитрий Ширшов. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что пострадавший госпитализирован, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Подозреваемый - 42-летний житель Ершовского района, сознался в содеянном. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. По данным полиции, посетитель нанес потерпевшему ножевые ранения в живот и плечо. "Полицейскими изъят нож и направлен на исследование", - уточнили в главке.
https://ria.ru/20240911/napadenie-1972046679.html
https://ria.ru/20240326/obvinenie-1936013586.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Саратовца задержали по делу о нападении на начальника центра занятости
Саратовца задержали по делу о нападении с ножом на начальника центра занятости
САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости.
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения с ножом на начальника территориального центра занятости населения по Ершовскому району Саратовской области, подозреваемый задержан, сообщается в Telegram-канале
регионального главка МВД.
Ранее в главке сообщили, что утром во вторник посетитель госучреждения в городе Ершове в ходе конфликта напал на руководителя учреждения, которого впоследствии доставили в больницу с колото-резаной раной. В министерстве труда и социальной защиты региона пояснили РИА Новости, что пострадал начальник территориального центра занятости населения по Ершовскому району Дмитрий Ширшов. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что пострадавший госпитализирован, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ
"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Подозреваемый - 42-летний житель Ершовского района, сознался в содеянном. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
По данным полиции, посетитель нанес потерпевшему ножевые ранения в живот и плечо. "Полицейскими изъят нож и направлен на исследование", - уточнили в главке.