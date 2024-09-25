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Экс-подчиненного Тимура Иванова задержали по прилете из Китая - РИА Новости, 25.09.2024
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18:20 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/moskva-1974686231.html
Экс-подчиненного Тимура Иванова задержали по прилете из Китая
Экс-подчиненного Тимура Иванова задержали по прилете из Китая - РИА Новости, 25.09.2024
Экс-подчиненного Тимура Иванова задержали по прилете из Китая
Бывшего подчиненного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Антона Филатова задержали в столичном аэропорту по прилете из Китая, куда он ездил в рабочую... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:20
2024-09-25T18:20
происшествия
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дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывшего подчиненного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Антона Филатова задержали в столичном аэропорту по прилете из Китая, куда он ездил в рабочую командировку, об этом следует из материалов дела, озвученных в Басманном суде Москвы. Из них следует, что Филатова задержали 26 апреля. Его адвокат сообщил суду, что подзащитный за последние годы неоднократно выезжал за пределы РФ по работе с согласия следователя. Однако следствие посчитало, что фигурант пытался скрыться, и суд отправил его в СИЗО. Дело Филатова связано с хищениями у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей и было возбуждено еще в 2016 году. Его задержали в ноябре 2018 года и поместили под домашний арест по подозрению в пособничестве в растрате, в апреле 2019 года меру пресечения заменили на подписку о невыезде. Под подпиской о невыезде Филатов находился до 26 апреля 2024 года, пока его не задержали. Сегодня Басманный суд продлил пребывание Филатова в СИЗО до 3 декабря. По данным "Коммерсанта", Филатов - бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, а одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где он работал до 2019 года, был Тимур Иванов.
https://ria.ru/20240925/obysk-1974517965.html
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происшествия, россия, китай, москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Китай, Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Экс-подчиненного Тимура Иванова задержали по прилете из Китая

Экс-подчиненного экс-замминистра обороны Филатова задержали в аэропорту Москвы

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывшего подчиненного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Антона Филатова задержали в столичном аэропорту по прилете из Китая, куда он ездил в рабочую командировку, об этом следует из материалов дела, озвученных в Басманном суде Москвы.
Из них следует, что Филатова задержали 26 апреля. Его адвокат сообщил суду, что подзащитный за последние годы неоднократно выезжал за пределы РФ по работе с согласия следователя.
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Однако следствие посчитало, что фигурант пытался скрыться, и суд отправил его в СИЗО.
Дело Филатова связано с хищениями у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей и было возбуждено еще в 2016 году. Его задержали в ноябре 2018 года и поместили под домашний арест по подозрению в пособничестве в растрате, в апреле 2019 года меру пресечения заменили на подписку о невыезде.
Под подпиской о невыезде Филатов находился до 26 апреля 2024 года, пока его не задержали.
Сегодня Басманный суд продлил пребывание Филатова в СИЗО до 3 декабря.
По данным "Коммерсанта", Филатов - бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, а одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где он работал до 2019 года, был Тимур Иванов.
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ПроисшествияРоссияКитайМоскваТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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