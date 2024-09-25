https://ria.ru/20240925/moskva-1974647202.html

В Москве осудили мужчину, обезобразившего лицо "битцевского маньяка"

В Москве осудили мужчину, обезобразившего лицо "битцевского маньяка" - РИА Новости, 25.09.2024

В Москве осудили мужчину, обезобразившего лицо "битцевского маньяка"

Суд приговорил жителя Москвы, обезобразившего в 1997 году лицо "битцевского маньяка" Александра Пичушкина, к десяти годам колонии строгого режима за избиение... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:12

2024-09-25T16:12

2024-09-25T17:17

происшествия

москва

россия

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974666668_0:0:602:338_1920x0_80_0_0_eb35f923b0b73c9252b9374dd92ff8b2.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Суд приговорил жителя Москвы, обезобразившего в 1997 году лицо "битцевского маньяка" Александра Пичушкина, к десяти годам колонии строгого режима за избиение матери до смерти, сообщила столичная прокуратура. "Вячеслав Федотов, ранее судимый за причинение телесных повреждений Александру Пичушкину, осужден к десяти годам лишения свободы за причинение смерти своей матери. <...> Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", — подчеркнули в ведомстве. По данным прокуратуры, в августе прошлого года 51-летний Федотов распивал алкоголь со своими друзьями в квартире на улице Бирюлевской. Его 76-летняя мать сделала замечание компании, после чего сын вытолкал пенсионерку из комнаты и несколько раз ударил ее. Позже, припомнив ей ссору, он забил женщину до смерти. В начале сентября злоумышленник завернул тело в линолеум, вывез его на дачной тележке на пустырь, где отделил голову, вырыл яму и закопал. Мужчине предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человека. Вину он признал полностью. По информации ведомства, фигурант дела в 1997-м выпивал со своим знакомым Александром Пичушкиным. Между ними завязалась ссора, он ножом обезобразил лицо маньяка, и "шрам навсегда стал особой приметой серийного убийцы". Тогда злоумышленника осудили по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном — в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Пичушкина к пожизненному заключению в колонии особого режима. Экспертиза признала его вменяемым, но выявила шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.

https://ria.ru/20240709/manyak-1958300717.html

https://ria.ru/20240215/ubiystvo-1927608043.html

https://ria.ru/20240807/manyak-1964676860.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, московский городской суд