https://ria.ru/20240925/moskva-1974647202.html
В Москве осудили мужчину, обезобразившего лицо "битцевского маньяка"
В Москве осудили мужчину, обезобразившего лицо "битцевского маньяка" - РИА Новости, 25.09.2024
В Москве осудили мужчину, обезобразившего лицо "битцевского маньяка"
Суд приговорил жителя Москвы, обезобразившего в 1997 году лицо "битцевского маньяка" Александра Пичушкина, к десяти годам колонии строгого режима за избиение... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:12
2024-09-25T16:12
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Суд приговорил жителя Москвы, обезобразившего в 1997 году лицо "битцевского маньяка" Александра Пичушкина, к десяти годам колонии строгого режима за избиение матери до смерти, сообщила столичная прокуратура. "Вячеслав Федотов, ранее судимый за причинение телесных повреждений Александру Пичушкину, осужден к десяти годам лишения свободы за причинение смерти своей матери. <...> Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", — подчеркнули в ведомстве. По данным прокуратуры, в августе прошлого года 51-летний Федотов распивал алкоголь со своими друзьями в квартире на улице Бирюлевской. Его 76-летняя мать сделала замечание компании, после чего сын вытолкал пенсионерку из комнаты и несколько раз ударил ее. Позже, припомнив ей ссору, он забил женщину до смерти. В начале сентября злоумышленник завернул тело в линолеум, вывез его на дачной тележке на пустырь, где отделил голову, вырыл яму и закопал. Мужчине предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человека. Вину он признал полностью. По информации ведомства, фигурант дела в 1997-м выпивал со своим знакомым Александром Пичушкиным. Между ними завязалась ссора, он ножом обезобразил лицо маньяка, и "шрам навсегда стал особой приметой серийного убийцы". Тогда злоумышленника осудили по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном — в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Пичушкина к пожизненному заключению в колонии особого режима. Экспертиза признала его вменяемым, но выявила шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
https://ria.ru/20240709/manyak-1958300717.html
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происшествия, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
В Москве осудили мужчину, обезобразившего лицо "битцевского маньяка"
Житель Москвы, обезобразивший лицо "битцевского маньяка", получил 10 лет колонии
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Суд приговорил жителя Москвы, обезобразившего в 1997 году лицо "битцевского маньяка" Александра Пичушкина, к десяти годам колонии строгого режима за избиение матери до смерти, сообщила столичная прокуратура.
«
"Вячеслав Федотов, ранее судимый за причинение телесных повреждений Александру Пичушкину, осужден к десяти годам лишения свободы за причинение смерти своей матери. <...> Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", — подчеркнули в ведомстве.
По данным прокуратуры, в августе прошлого года 51-летний Федотов распивал алкоголь со своими друзьями в квартире на улице Бирюлевской. Его 76-летняя мать сделала замечание компании, после чего сын вытолкал пенсионерку из комнаты и несколько раз ударил ее. Позже, припомнив ей ссору, он забил женщину до смерти. В начале сентября злоумышленник завернул тело в линолеум, вывез его на дачной тележке на пустырь, где отделил голову, вырыл яму и закопал.
Мужчине предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человека. Вину он признал полностью.
По информации ведомства, фигурант дела в 1997-м выпивал со своим знакомым Александром Пичушкиным. Между ними завязалась ссора, он ножом обезобразил лицо маньяка, и "шрам навсегда стал особой приметой серийного убийцы". Тогда злоумышленника осудили по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.
"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном — в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами.
В октябре 2007 года Мосгорсуд
на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Пичушкина к пожизненному заключению в колонии особого режима. Экспертиза признала его вменяемым, но выявила шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.