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В Москве перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг - РИА Новости, 25.09.2024
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15:03 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/moskva-1974624503.html
В Москве перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг
В Москве перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг - РИА Новости, 25.09.2024
В Москве перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг
Торжественный митинг, запускающий патриотическую акцию "Москва - столица великой Победы: память поколений", состоялся у Музея Победы на Поклонной горе в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:03
2024-09-25T15:03
справки
россия
московская область (подмосковье)
алма-ата
сергей лебедев
снг
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Торжественный митинг, запускающий патриотическую акцию "Москва - столица великой Победы: память поколений", состоялся у Музея Победы на Поклонной горе в столице, передает корреспондент РИА Новости. В рамках акции землю с разъезда Дубосеково (Московская область), места подвига героев-панфиловцев, отправят в страны СНГ, в города Алма-Ата, Бишкек и Душанбе. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую отметят в России и союзных независимых государствах. В митинге поучаствовал председатель координационного совета союза "Содружество общественных организаций ветеранов независимых государств" Василий Волков, представители московских властей, российского МИД, Минобороны РФ и других ведомств. Волков на акции подчеркнул, что подвиг советского народа помнят и в государствах СНГ, поскольку это была общая победа всех жителей СССР. "Там в каждом государстве, практически в каждом городе, есть такие памятники (посвященные памяти ВОВ - ред.). И они тоже, как и мы с вами, чтим их память. Они отдают дань уважения защитникам Москвы, защитникам нашей страны, защитникам Советского Союза. Это была наша общая победа. Всех народов, всех национальностей, независимо где они проживают", - сказал Волков. Он подчеркнул, что акция "Москва - столица великой Победы: память поколений" - своеобразная эстафета, которая пройдет по всему СНГ. На акции также зачитали приветствие участникам от генсека СНГ Сергея Лебедева. Он подчеркнул, что акция говорит о нерушимой дружбе народов стран СНГ. "Их проведение (таких акций - ред.) на территориях ряда государств-участников СНГ под эгидой Международного союза, ветеранов и его координационного совета под общим лозунгом в борьбе с фашизмом "Мы были едины" символизирует нерушимую дружбу народов стран Содружества, их несокрушимую веру и преданность нашим общим ценностям и идеалам", - обратился к участникам акции Лебедев.
https://radiosputnik.ru/20240902/medal-1970075786.html
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справки, россия, московская область (подмосковье), алма-ата, сергей лебедев, снг, содружество
Справки, Россия, Московская область (Подмосковье), Алма-Ата, Сергей Лебедев, СНГ, Содружество
В Москве перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг

На Поклонной горе перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоклонная гора
Поклонная гора - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Поклонная гора. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Торжественный митинг, запускающий патриотическую акцию "Москва - столица великой Победы: память поколений", состоялся у Музея Победы на Поклонной горе в столице, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках акции землю с разъезда Дубосеково (Московская область), места подвига героев-панфиловцев, отправят в страны СНГ, в города Алма-Ата, Бишкек и Душанбе. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую отметят в России и союзных независимых государствах.
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В митинге поучаствовал председатель координационного совета союза "Содружество общественных организаций ветеранов независимых государств" Василий Волков, представители московских властей, российского МИД, Минобороны РФ и других ведомств.
Волков на акции подчеркнул, что подвиг советского народа помнят и в государствах СНГ, поскольку это была общая победа всех жителей СССР.
"Там в каждом государстве, практически в каждом городе, есть такие памятники (посвященные памяти ВОВ - ред.). И они тоже, как и мы с вами, чтим их память. Они отдают дань уважения защитникам Москвы, защитникам нашей страны, защитникам Советского Союза. Это была наша общая победа. Всех народов, всех национальностей, независимо где они проживают", - сказал Волков.
Он подчеркнул, что акция "Москва - столица великой Победы: память поколений" - своеобразная эстафета, которая пройдет по всему СНГ.
На акции также зачитали приветствие участникам от генсека СНГ Сергея Лебедева. Он подчеркнул, что акция говорит о нерушимой дружбе народов стран СНГ.
"Их проведение (таких акций - ред.) на территориях ряда государств-участников СНГ под эгидой Международного союза, ветеранов и его координационного совета под общим лозунгом в борьбе с фашизмом "Мы были едины" символизирует нерушимую дружбу народов стран Содружества, их несокрушимую веру и преданность нашим общим ценностям и идеалам", - обратился к участникам акции Лебедев.
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СправкиРоссияМосковская область (Подмосковье)Алма-АтаСергей ЛебедевСНГСодружество
 
 
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