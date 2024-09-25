https://ria.ru/20240925/moskva-1974624503.html
В Москве перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг
В Москве перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг - РИА Новости, 25.09.2024
В Москве перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг
Торжественный митинг, запускающий патриотическую акцию "Москва - столица великой Победы: память поколений", состоялся у Музея Победы на Поклонной горе в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:03
2024-09-25T15:03
2024-09-25T15:03
справки
россия
московская область (подмосковье)
алма-ата
сергей лебедев
снг
содружество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872684385_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_d862ebd32a3792762cdc9ce3630d33c3.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Торжественный митинг, запускающий патриотическую акцию "Москва - столица великой Победы: память поколений", состоялся у Музея Победы на Поклонной горе в столице, передает корреспондент РИА Новости. В рамках акции землю с разъезда Дубосеково (Московская область), места подвига героев-панфиловцев, отправят в страны СНГ, в города Алма-Ата, Бишкек и Душанбе. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую отметят в России и союзных независимых государствах. В митинге поучаствовал председатель координационного совета союза "Содружество общественных организаций ветеранов независимых государств" Василий Волков, представители московских властей, российского МИД, Минобороны РФ и других ведомств. Волков на акции подчеркнул, что подвиг советского народа помнят и в государствах СНГ, поскольку это была общая победа всех жителей СССР. "Там в каждом государстве, практически в каждом городе, есть такие памятники (посвященные памяти ВОВ - ред.). И они тоже, как и мы с вами, чтим их память. Они отдают дань уважения защитникам Москвы, защитникам нашей страны, защитникам Советского Союза. Это была наша общая победа. Всех народов, всех национальностей, независимо где они проживают", - сказал Волков. Он подчеркнул, что акция "Москва - столица великой Победы: память поколений" - своеобразная эстафета, которая пройдет по всему СНГ. На акции также зачитали приветствие участникам от генсека СНГ Сергея Лебедева. Он подчеркнул, что акция говорит о нерушимой дружбе народов стран СНГ. "Их проведение (таких акций - ред.) на территориях ряда государств-участников СНГ под эгидой Международного союза, ветеранов и его координационного совета под общим лозунгом в борьбе с фашизмом "Мы были едины" символизирует нерушимую дружбу народов стран Содружества, их несокрушимую веру и преданность нашим общим ценностям и идеалам", - обратился к участникам акции Лебедев.
https://radiosputnik.ru/20240902/medal-1970075786.html
https://ria.ru/20240922/aktsiya-1974122370.html
россия
московская область (подмосковье)
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872684385_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_42f92b813d99b5e931cbb3a3427cf3b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, московская область (подмосковье), алма-ата, сергей лебедев, снг, содружество
Справки, Россия, Московская область (Подмосковье), Алма-Ата, Сергей Лебедев, СНГ, Содружество
В Москве перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг
На Поклонной горе перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Торжественный митинг, запускающий патриотическую акцию "Москва - столица великой Победы: память поколений", состоялся у Музея Победы на Поклонной горе в столице, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках акции землю с разъезда Дубосеково (Московская область
), места подвига героев-панфиловцев, отправят в страны СНГ
, в города Алма-Ата
, Бишкек
и Душанбе
. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую отметят в России
и союзных независимых государствах.
В митинге поучаствовал председатель координационного совета союза "Содружество общественных организаций ветеранов независимых государств" Василий Волков, представители московских властей, российского МИД, Минобороны РФ и других ведомств.
Волков на акции подчеркнул, что подвиг советского народа помнят и в государствах СНГ, поскольку это была общая победа всех жителей СССР
.
"Там в каждом государстве, практически в каждом городе, есть такие памятники (посвященные памяти ВОВ - ред.). И они тоже, как и мы с вами, чтим их память. Они отдают дань уважения защитникам Москвы, защитникам нашей страны, защитникам Советского Союза. Это была наша общая победа. Всех народов, всех национальностей, независимо где они проживают", - сказал Волков.
Он подчеркнул, что акция "Москва - столица великой Победы: память поколений" - своеобразная эстафета, которая пройдет по всему СНГ.
На акции также зачитали приветствие участникам от генсека СНГ Сергея Лебедева
. Он подчеркнул, что акция говорит о нерушимой дружбе народов стран СНГ.
"Их проведение (таких акций - ред.) на территориях ряда государств-участников СНГ под эгидой Международного союза, ветеранов и его координационного совета под общим лозунгом в борьбе с фашизмом "Мы были едины" символизирует нерушимую дружбу народов стран Содружества
, их несокрушимую веру и преданность нашим общим ценностям и идеалам", - обратился к участникам акции Лебедев.