https://ria.ru/20240925/moskva-1974624503.html

В Москве перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг

В Москве перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг - РИА Новости, 25.09.2024

В Москве перед акцией "Москва - столица великой Победы" прошел митинг

Торжественный митинг, запускающий патриотическую акцию "Москва - столица великой Победы: память поколений", состоялся у Музея Победы на Поклонной горе в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:03

2024-09-25T15:03

2024-09-25T15:03

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Торжественный митинг, запускающий патриотическую акцию "Москва - столица великой Победы: память поколений", состоялся у Музея Победы на Поклонной горе в столице, передает корреспондент РИА Новости. В рамках акции землю с разъезда Дубосеково (Московская область), места подвига героев-панфиловцев, отправят в страны СНГ, в города Алма-Ата, Бишкек и Душанбе. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую отметят в России и союзных независимых государствах. В митинге поучаствовал председатель координационного совета союза "Содружество общественных организаций ветеранов независимых государств" Василий Волков, представители московских властей, российского МИД, Минобороны РФ и других ведомств. Волков на акции подчеркнул, что подвиг советского народа помнят и в государствах СНГ, поскольку это была общая победа всех жителей СССР. "Там в каждом государстве, практически в каждом городе, есть такие памятники (посвященные памяти ВОВ - ред.). И они тоже, как и мы с вами, чтим их память. Они отдают дань уважения защитникам Москвы, защитникам нашей страны, защитникам Советского Союза. Это была наша общая победа. Всех народов, всех национальностей, независимо где они проживают", - сказал Волков. Он подчеркнул, что акция "Москва - столица великой Победы: память поколений" - своеобразная эстафета, которая пройдет по всему СНГ. На акции также зачитали приветствие участникам от генсека СНГ Сергея Лебедева. Он подчеркнул, что акция говорит о нерушимой дружбе народов стран СНГ. "Их проведение (таких акций - ред.) на территориях ряда государств-участников СНГ под эгидой Международного союза, ветеранов и его координационного совета под общим лозунгом в борьбе с фашизмом "Мы были едины" символизирует нерушимую дружбу народов стран Содружества, их несокрушимую веру и преданность нашим общим ценностям и идеалам", - обратился к участникам акции Лебедев.

https://radiosputnik.ru/20240902/medal-1970075786.html

https://ria.ru/20240922/aktsiya-1974122370.html

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справки, россия, московская область (подмосковье), алма-ата, сергей лебедев, снг, содружество