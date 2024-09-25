https://ria.ru/20240925/moskva-1974567802.html

В Москве более 250 тепловых пунктов оборудовали смарт-технологией

В Москве более 250 тепловых пунктов оборудовали смарт-технологией - РИА Новости, 25.09.2024

В Москве более 250 тепловых пунктов оборудовали смарт-технологией

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году оборудовали более 250 тепловых пунктов смарт-технологией поиска утечек, сообщил заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:54

2024-09-25T11:54

2024-09-25T11:54

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петр бирюков

моэк

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году оборудовали более 250 тепловых пунктов смарт-технологией поиска утечек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по оборудованию тепловых пунктов смарт-технологией поиска утечек, которая позволяет выявлять возможные ненадежные участки и оперативно их ремонтировать, предотвращая нештатные ситуации на теплосетях и сетях горячего водоснабжения. С начала года оснастили этой системой более 250 тепловых пунктов "МОЭК", таким образом на сегодняшний день смарт-технология есть на 7,2 тысячах", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что алгоритмы выявления признаков скрытых утечек на разводящих тепловых сетях на основе анализа данных автоматизированной системы "Диспетчеризация" были разработаны в 2020 году. "Алгоритмы используют информацию порядка десяти различных датчиков с каждого теплового пункта, таким образом, программа в режиме реального времени анализирует незначительные изменения важнейших параметров за ночные часы работы оборудования, когда расход горячей воды минимальный. Благодаря этому можно максимально точно определить тепловые потери и обозначить потенциально ненадежный участок, на который сразу направляется ремонтная бригада", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что система позволяет обнаружить даже незначительные технологические нарушения, которые на начальном этапе могут не иметь внешних признаков, например, вытекание теплоносителя или ухудшение параметров у потребителя. Только за минувший год с ее помощью было обнаружено и предотвращено около 1 тысячи потенциальных технологических нарушений.

https://ria.ru/20240826/moskva-1968462643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, моэк