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Более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах проверили в Москве - РИА Новости, 25.09.2024
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Более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах проверили в Москве
Более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах проверили в Москве - РИА Новости, 25.09.2024
Более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах проверили в Москве
Специалисты проверили более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:57
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Специалисты проверили более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах. Почти 12 тысяч из них осмотрели методом рентгеновской дефектоскопии, а остальные 4,8 тысячи - ультразвуковой. Метод ультразвуковой дефектоскопии основан на фиксировании колебаний ультразвуковых волн. Они отражаются от поверхностей газопроводов, в том числе от дефектов сварных швов, а специальный прибор показывает отклонения", - говорится в сообщении. В то же время для рентгеновской дефектоскопии используются специальные установки. В них лучи проходят сквозь металл, а качество соединений фиксируется на фотопленке или цифровом носителе. Специалисты АО "Мосгаз" при проверке используют передовые технологии, в том числе самоходные кроулерные системы с рентгеновскими аппаратами и высокочувствительную пленку. Благодаря построенной на базе "Камаза" передвижной лаборатории результаты осмотра можно получить сразу. "Применение современных технологий позволяет выявлять даже самые незначительные дефекты, невидимые человеческому глазу, тем самым обеспечивая надежность и безопасность эксплуатации газопроводов на протяжении всего срока их службы", - добавили на сайте.
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москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз

Более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах проверили в Москве

© "Мосгаз"Реконструкция газопровода
Реконструкция газопровода - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© "Мосгаз"
Реконструкция газопровода
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Специалисты проверили более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах. Почти 12 тысяч из них осмотрели методом рентгеновской дефектоскопии, а остальные 4,8 тысячи - ультразвуковой. Метод ультразвуковой дефектоскопии основан на фиксировании колебаний ультразвуковых волн. Они отражаются от поверхностей газопроводов, в том числе от дефектов сварных швов, а специальный прибор показывает отклонения", - говорится в сообщении.
В то же время для рентгеновской дефектоскопии используются специальные установки. В них лучи проходят сквозь металл, а качество соединений фиксируется на фотопленке или цифровом носителе.
Специалисты АО "Мосгаз" при проверке используют передовые технологии, в том числе самоходные кроулерные системы с рентгеновскими аппаратами и высокочувствительную пленку. Благодаря построенной на базе "Камаза" передвижной лаборатории результаты осмотра можно получить сразу.
"Применение современных технологий позволяет выявлять даже самые незначительные дефекты, невидимые человеческому глазу, тем самым обеспечивая надежность и безопасность эксплуатации газопроводов на протяжении всего срока их службы", - добавили на сайте.
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