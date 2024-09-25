https://ria.ru/20240925/moskva-1974543241.html

Более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах проверили в Москве

Более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах проверили в Москве - РИА Новости, 25.09.2024

Более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах проверили в Москве

Специалисты проверили более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:57

2024-09-25T09:57

2024-09-25T09:57

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москва

мосгаз

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Специалисты проверили более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 16,5 тысячи сварных соединений на газопроводах. Почти 12 тысяч из них осмотрели методом рентгеновской дефектоскопии, а остальные 4,8 тысячи - ультразвуковой. Метод ультразвуковой дефектоскопии основан на фиксировании колебаний ультразвуковых волн. Они отражаются от поверхностей газопроводов, в том числе от дефектов сварных швов, а специальный прибор показывает отклонения", - говорится в сообщении. В то же время для рентгеновской дефектоскопии используются специальные установки. В них лучи проходят сквозь металл, а качество соединений фиксируется на фотопленке или цифровом носителе. Специалисты АО "Мосгаз" при проверке используют передовые технологии, в том числе самоходные кроулерные системы с рентгеновскими аппаратами и высокочувствительную пленку. Благодаря построенной на базе "Камаза" передвижной лаборатории результаты осмотра можно получить сразу. "Применение современных технологий позволяет выявлять даже самые незначительные дефекты, невидимые человеческому глазу, тем самым обеспечивая надежность и безопасность эксплуатации газопроводов на протяжении всего срока их службы", - добавили на сайте.

https://ria.ru/20240924/moskva-1974467773.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосгаз