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Россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак осенью - РИА Новости, 25.09.2024
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05:18 25.09.2024 (обновлено: 16:16 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/moshenniki-1974523385.html
Россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак осенью
Россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак осенью - РИА Новости, 25.09.2024
Россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак осенью
Этой осенью россиян ожидает крупная волна мошеннических атак с использованием технологии дипфейк, рассказали РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС со ссылкой на... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T05:18
2024-09-25T16:16
москва
ирина смирнова
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Этой осенью россиян ожидает крупная волна мошеннических атак с использованием технологии дипфейк, рассказали РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС со ссылкой на экспертов."Эксперты научно-исследовательской лаборатории "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии прогнозируют крупную волну мошеннических атак с использованием технологии дипфейк. По их прогнозам, пик атак придется уже на эту осень", — говорится в сообщении.Причины, которыми обусловлен прогноз, носят как технологический, так и политический характер, отметил заведующий лабораторией Геннадий Слышкин."Во-первых, программы, при помощи которых формируется дипфейк, стали достаточно простыми в использовании, поэтому нет нужды в долгом обучении сотрудников кол-центров. Во-вторых, украинский режим оказался в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, а поступления от мошенничества — это и хорошая денежная "подпитка", и возможность поддержать моральный настрой собственного населения за счет неприятностей россиян", — объяснил эксперт. В настоящий момент мошенники используют в своих схемах статусных и медийных персон. Один из примеров — августовские обзвоны от лица мэра Москвы. "В ближайшее время эта схема станет применяться массово. Россиянам по видеосвязи будут звонить их "непосредственные руководители" или "близкие родственники" с просьбой перевести деньги или дать доступ к "Госуслугам", — рассказала эксперт лаборатории, модератор проекта "Антимошенник" Ирина Смирнова.
https://ria.ru/20240917/peskov-1973151472.html
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60
москва, ирина смирнова
Москва, Ирина Смирнова
Россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак осенью

Эксперты предупредили, что осенью россиян ждет крупная волна мошеннических атак

© iStock.com / filadendronДевушка с банковской картой и ноутбуком
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© iStock.com / filadendron
Девушка с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Этой осенью россиян ожидает крупная волна мошеннических атак с использованием технологии дипфейк, рассказали РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС со ссылкой на экспертов.
"Эксперты научно-исследовательской лаборатории "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии прогнозируют крупную волну мошеннических атак с использованием технологии дипфейк. По их прогнозам, пик атак придется уже на эту осень", — говорится в сообщении.
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Причины, которыми обусловлен прогноз, носят как технологический, так и политический характер, отметил заведующий лабораторией Геннадий Слышкин.
"Во-первых, программы, при помощи которых формируется дипфейк, стали достаточно простыми в использовании, поэтому нет нужды в долгом обучении сотрудников кол-центров. Во-вторых, украинский режим оказался в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, а поступления от мошенничества — это и хорошая денежная "подпитка", и возможность поддержать моральный настрой собственного населения за счет неприятностей россиян", — объяснил эксперт.
В настоящий момент мошенники используют в своих схемах статусных и медийных персон. Один из примеров — августовские обзвоны от лица мэра Москвы.
"В ближайшее время эта схема станет применяться массово. Россиянам по видеосвязи будут звонить их "непосредственные руководители" или "близкие родственники" с просьбой перевести деньги или дать доступ к "Госуслугам", — рассказала эксперт лаборатории, модератор проекта "Антимошенник" Ирина Смирнова.
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