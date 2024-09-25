https://ria.ru/20240925/minoborony-1974628578.html

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.09.2024

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и семь единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:16

2024-09-25T15:16

2024-09-25T15:18

россия

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и семь единиц бронетехники, в том числе три танка, из них два танка "Леопард" немецкого производства, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и семь единиц бронетехники, в том числе три танка, из них два танка "Леопард" немецкого производства, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия и шесть автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 000 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающие машины, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240925/plennyy-1974525450.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)