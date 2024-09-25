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Россия запросила разъяснения у Узбекистана из-за видео с конфликтом в школе - РИА Новости, 26.09.2024
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23:10 25.09.2024 (обновлено: 00:14 26.09.2024)
https://ria.ru/20240925/mid-1974722122.html
Россия запросила разъяснения у Узбекистана из-за видео с конфликтом в школе
Россия запросила разъяснения у Узбекистана из-за видео с конфликтом в школе - РИА Новости, 26.09.2024
Россия запросила разъяснения у Узбекистана из-за видео с конфликтом в школе
Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео с жестоким обращением с ребенком в школе в Ташкенте, сообщила официальный... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-25T23:10
2024-09-26T00:14
россия
узбекистан
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео с жестоким обращением с ребенком в школе в Ташкенте, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства. Ранее в интернете распространилось видео, где, по данным СМИ, происходит конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Как писали СМИ, женщина напала на ученика из-за его просьбы объяснить материал на русском языке.Захарова высказала крайнюю обеспокоенность содержанием видео и высказала слова сочувствия ученику. Москва, по ее словам, запросила разъяснения у Ташкента. Дипломат отметила, что в отношениях между дружественными странами не должно быть места подобной неприязни.Россия, добавила Захарова, попросила Узбекистан дать правовую оценку случившемуся и принять меры к виновному в жестоком обращении с ребенком. Москва держит вопрос на контроле, заключила дипломат.
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россия, узбекистан, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Узбекистан, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия запросила разъяснения у Узбекистана из-за видео с конфликтом в школе

МИД запросил у Узбекистана разъяснения после видео с конфликтом в школе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео с жестоким обращением с ребенком в школе в Ташкенте, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее в интернете распространилось видео, где, по данным СМИ, происходит конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Как писали СМИ, женщина напала на ученика из-за его просьбы объяснить материал на русском языке.
Захарова высказала крайнюю обеспокоенность содержанием видео и высказала слова сочувствия ученику. Москва, по ее словам, запросила разъяснения у Ташкента. Дипломат отметила, что в отношениях между дружественными странами не должно быть места подобной неприязни.
Россия, добавила Захарова, попросила Узбекистан дать правовую оценку случившемуся и принять меры к виновному в жестоком обращении с ребенком. Москва держит вопрос на контроле, заключила дипломат.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
На Украине школьники жестоко избили одноклассника из-за "русского языка"
22 апреля, 12:04
 
РоссияУзбекистанМария ЗахароваВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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