https://ria.ru/20240925/mid-1974722122.html

Россия запросила разъяснения у Узбекистана из-за видео с конфликтом в школе

Россия запросила разъяснения у Узбекистана из-за видео с конфликтом в школе - РИА Новости, 26.09.2024

Россия запросила разъяснения у Узбекистана из-за видео с конфликтом в школе

Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео с жестоким обращением с ребенком в школе в Ташкенте, сообщила официальный... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-25T23:10

2024-09-25T23:10

2024-09-26T00:14

россия

узбекистан

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2849:1604_1920x0_80_0_0_f30bcef5b709c970cdca2edd1f5bca27.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео с жестоким обращением с ребенком в школе в Ташкенте, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства. Ранее в интернете распространилось видео, где, по данным СМИ, происходит конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Как писали СМИ, женщина напала на ученика из-за его просьбы объяснить материал на русском языке.Захарова высказала крайнюю обеспокоенность содержанием видео и высказала слова сочувствия ученику. Москва, по ее словам, запросила разъяснения у Ташкента. Дипломат отметила, что в отношениях между дружественными странами не должно быть места подобной неприязни.Россия, добавила Захарова, попросила Узбекистан дать правовую оценку случившемуся и принять меры к виновному в жестоком обращении с ребенком. Москва держит вопрос на контроле, заключила дипломат.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941474945.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, узбекистан, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)