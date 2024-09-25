Дипломат прокомментировал направление на Украину западных наемников
Жданова: направление на Украину наемников марает репутацию этих государств
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ВЕНА, 25 сен - РИА Новости. Направление на Украину военных советников, инструкторов и наемников не приносит киевскому режиму военных прорывов, а лишь марает репутацию государств их гражданства, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Направление на Украину военных советников, инструкторов и наемников не приносит киевскому режиму военных прорывов, а лишь марает репутацию государств их гражданства. Например, иностранные "солдаты удачи", воюющие на стороне ВСУ, показали себя малоэффективными в военном отношении во время вторжения в Курскую область. Единственное, на что они оказались способными, – это издевательства над мирным населением. В многочисленных интервью куряне утверждают, что англоговорящие и польские "рекруты" занимались мародерством и избиением жителей, тогда как грузинский легион "прославился" символическими казнями гражданских лиц", - сказала Жданова на 1088-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
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По словам дипломата, "постыдным пятном на международное реноме Франции ложится вопиющее преступление двух французских наемников в с. Глубокое Харьковской области, где они подвергли секснасилию мирную жительницу". По информации замглавы российской администрации Харьковской области Евгения Лисняка, один из них идентифицирован (Барат Максим Роджер Генри, 1989 г.р.), и ему грозит пожизненное заключение.
"Второй преступник разыскивается. Не должно оставаться сомнений, что все ответственные за преступления против населения России – будь то украинские боевики или наёмники – понесут суровое наказание", - добавила Жданова.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысячи военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.