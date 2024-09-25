https://ria.ru/20240925/mgimo-1974638528.html

Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО из-за "минирования"

Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО из-за "минирования" - РИА Новости, 25.09.2024

Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО из-за "минирования"

Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО в Подмосковье, на месте работают полиция и Росгвардия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:44

2024-09-25T15:44

2024-09-25T16:00

мгимо

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО в Подмосковье, на месте работают полиция и Росгвардия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Студентов эвакуировали, на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии", - сказал собеседник агентства.По его словам, уточняется причина эвакуации, занятия в учебном заведении отменены.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, эвакуация проведена из-за анонимного сообщения о "минировании".Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20240909/dagestan-1971681731.html

московская область (подмосковье)

россия

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мгимо, происшествия, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)