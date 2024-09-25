https://ria.ru/20240925/mgimo-1974638528.html
Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО из-за "минирования"
Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО из-за "минирования" - РИА Новости, 25.09.2024
Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО из-за "минирования"
Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО в Подмосковье, на месте работают полиция и Росгвардия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:44
2024-09-25T15:44
2024-09-25T16:00
мгимо
происшествия
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россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО в Подмосковье, на месте работают полиция и Росгвардия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Студентов эвакуировали, на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии", - сказал собеседник агентства.По его словам, уточняется причина эвакуации, занятия в учебном заведении отменены.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, эвакуация проведена из-за анонимного сообщения о "минировании".Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20240909/dagestan-1971681731.html
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мгимо, происшествия, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
МГИМО, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО из-за "минирования"
В Подмосковье студентов эвакуировали из филиала МГИМО из-за "минирования"