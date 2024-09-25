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Арестованный экс-мэр Сочи хочет вернуться на СВО - РИА Новости, 25.09.2024
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23:40 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/mer-1974724052.html
Арестованный экс-мэр Сочи хочет вернуться на СВО
Арестованный экс-мэр Сочи хочет вернуться на СВО - РИА Новости, 25.09.2024
Арестованный экс-мэр Сочи хочет вернуться на СВО
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, которому вменили хищение двух земельных участков, в суде заявил, что хочет вернуться обратно на СВО, сообщил РИА Новости РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:40
2024-09-25T23:40
происшествия
сочи
краснодарский край
алексей копайгородский
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, которому вменили хищение двух земельных участков, в суде заявил, что хочет вернуться обратно на СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Гусев. "Мы предоставили все документы, которые подтверждают, что он является участником СВО, является военнослужащим. Алексей Сергеевич заявил, что желает, чтобы его отправили в его боевое подразделение, чтобы он продолжал проходить там воинскую службу", - сказал защитник. Кроме того, со слов защиты, Минобороны предоставило сведения, что Копайгородский является бойцом воинской части. Адвокат Константин Трапаидзе добавил, что супруга Копайгородского сейчас сама находится в зоне СВО, "выполняя свой гражданский патриотический долг". Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского до 18 ноября. Ему вменили хищение двух земельных участков на сумму 3,7 миллиона рублей. Свою вину он не признает. Согласно картотеке суда, бывшего мэра обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20240925/mer-1974658026.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, алексей копайгородский, россия
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Алексей Копайгородский, Россия
Арестованный экс-мэр Сочи хочет вернуться на СВО

Адвокат Гусев: арестованный экс-мэр Сочи Копайгородский хочет вернуться на СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
Перейти в медиабанк
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, которому вменили хищение двух земельных участков, в суде заявил, что хочет вернуться обратно на СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Гусев.
"Мы предоставили все документы, которые подтверждают, что он является участником СВО, является военнослужащим. Алексей Сергеевич заявил, что желает, чтобы его отправили в его боевое подразделение, чтобы он продолжал проходить там воинскую службу", - сказал защитник.
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Кроме того, со слов защиты, Минобороны предоставило сведения, что Копайгородский является бойцом воинской части.
Адвокат Константин Трапаидзе добавил, что супруга Копайгородского сейчас сама находится в зоне СВО, "выполняя свой гражданский патриотический долг".
Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского до 18 ноября. Ему вменили хищение двух земельных участков на сумму 3,7 миллиона рублей. Свою вину он не признает. Согласно картотеке суда, бывшего мэра обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
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