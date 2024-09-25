https://ria.ru/20240925/mer-1974724052.html

Арестованный экс-мэр Сочи хочет вернуться на СВО

Арестованный экс-мэр Сочи хочет вернуться на СВО - РИА Новости, 25.09.2024

Арестованный экс-мэр Сочи хочет вернуться на СВО

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, которому вменили хищение двух земельных участков, в суде заявил, что хочет вернуться обратно на СВО, сообщил РИА Новости РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T23:40

2024-09-25T23:40

2024-09-25T23:40

происшествия

сочи

краснодарский край

алексей копайгородский

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974685434_0:0:831:468_1920x0_80_0_0_dba2a9b6dc56d88bbf8ab1557c7544d9.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, которому вменили хищение двух земельных участков, в суде заявил, что хочет вернуться обратно на СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Гусев. "Мы предоставили все документы, которые подтверждают, что он является участником СВО, является военнослужащим. Алексей Сергеевич заявил, что желает, чтобы его отправили в его боевое подразделение, чтобы он продолжал проходить там воинскую службу", - сказал защитник. Кроме того, со слов защиты, Минобороны предоставило сведения, что Копайгородский является бойцом воинской части. Адвокат Константин Трапаидзе добавил, что супруга Копайгородского сейчас сама находится в зоне СВО, "выполняя свой гражданский патриотический долг". Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского до 18 ноября. Ему вменили хищение двух земельных участков на сумму 3,7 миллиона рублей. Свою вину он не признает. Согласно картотеке суда, бывшего мэра обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20240925/mer-1974658026.html

https://ria.ru/20240812/burlev--1965814032.html

сочи

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край, алексей копайгородский, россия