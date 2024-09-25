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Экс-мэру Сочи вменили хищение земельных участков
Экс-мэру Сочи вменили хищение земельных участков - РИА Новости, 25.09.2024
Экс-мэру Сочи вменили хищение земельных участков
Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому вменяют присвоение двух земельных участков с ущербом в 3,7 миллиона рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Павел... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:44
2024-09-25T18:44
2024-09-25T21:35
происшествия
сочи
алексей копайгородский
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому вменяют присвоение двух земельных участков с ущербом в 3,7 миллиона рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Зайцев. "Вменяют хищение двух земельных участков, вменяют ущерб на 3 миллиона 700 тысяч рублей", - сказал адвокат.
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происшествия, сочи, алексей копайгородский, россия
Происшествия, Сочи, Алексей Копайгородский, Россия
Экс-мэру Сочи вменили хищение земельных участков
Адвокат Зайцев: экс-мэру Сочи вменяют хищение двух земельных участков