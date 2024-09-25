https://ria.ru/20240925/mer-1974690119.html

Экс-мэру Сочи вменили хищение земельных участков

Экс-мэру Сочи вменили хищение земельных участков - РИА Новости, 25.09.2024

Экс-мэру Сочи вменили хищение земельных участков

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому вменяют присвоение двух земельных участков с ущербом в 3,7 миллиона рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Павел... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:44

2024-09-25T18:44

2024-09-25T21:35

происшествия

сочи

алексей копайгородский

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому вменяют присвоение двух земельных участков с ущербом в 3,7 миллиона рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Зайцев. "Вменяют хищение двух земельных участков, вменяют ущерб на 3 миллиона 700 тысяч рублей", - сказал адвокат.

https://ria.ru/20240812/burlev--1965814032.html

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происшествия, сочи, алексей копайгородский, россия