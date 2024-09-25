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Суд арестовал экс-мэра Сочи

Суд арестовал экс-мэра Сочи - РИА Новости, 25.09.2024

Суд арестовал экс-мэра Сочи

Мещанский суд Москвы арестовал экс-мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского по статье о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:13

2024-09-25T18:13

2024-09-25T18:13

сочи

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал экс-мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского по статье о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать Копайгородскому Алексею Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 ноября", - огласила решение судья.Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20240812/burlev--1965814032.html

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сочи, краснодарский край, россия, происшествия